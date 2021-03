La nouvelle éco : une année d'adaptation pour la société de nettoyage Aber propreté

En un an de crise sanitaire, les entreprises ont dû s'adapter et revoir leur organisation. C'est le cas des sociétés de nettoyage, comme Aber Propreté, qui emploient 4.000 salariés et dont le siège social se situe à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille et Vilaine).