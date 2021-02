La nouvelle éco : une année en demi-teinte pour les châteaux de l'Odet

À cause de la crise sanitaire, les châteaux de l'Odet dans le sud Finistère n'ont pas pu compter sur la totalité des mariages prévus à l'été 2020. Une perte de recettes qui fait mal aux trésoreries et qui rallongent les projets de rénovation.

Les châteaux de l'Odet, ces demeures que l'on peut apercevoir en kayak ou en vedette sur plusieurs kilomètres entre Quimper et Bénodet, ont passé une année étrange. À cause de la crise sanitaire, une bonne partie des mariages et réceptions prévus n'ont pas pu se faire. Au château de Lanniron, à Quimper, sur les 30 mariages prévus, seulement 9 ont pu être organisés. Si les autres activités ont pu sauver les meubles, le directeur opérationnel, Grégoire de Massol, n'est pas très optimiste : "2021 pourrait s'annoncer assez critique. Cet été, on observe un recul des réservations... Sur les 30 prévues, 6 d'entre elles pourraient déjà être annulées."

Le château de Lanniron garde tout de même espoir et veut miser sur ses autres activités, comme ses parcs et jardins ou son trampoline géant. Il devrait également prochainement lancer un carrousel géant, un manège grandeur nature tiré par des chevaux.

Du retard dans les réparations

La tendance se confirme au manoir de Kerouzien. La tente qui accueille les réceptions a disparu. Cet été, les gérants ont pu organiser 14 mariages sur plus d'une trentaine de prévus. Et forcément, cela impacte tous les projets de rénovation ou de réhabilitation sur le domaine. "On devait réparer une ferme qui aurait dû apporter 18 nouveaux logements pour les réceptions, mais c'est repoussé d'un an. Peut-être d'un an et demi", explique Timothée de Grivel, le co-propriétaire de Kerouzien.

"Ce qui est certain, c'est que perdre un an de revenu, c'est hyper délicat dans la gestion de ce genre de maisons. Ça amène de futurs problèmes qu'il va falloir anticiper", raconte-t-il. Pendant ce temps-là, son téléphone ne fait que sonner. Les mariés qui doivent se dire oui dans les prochains mois sont très inquiets : les châteaux de l'Odet pourront-ils accueillir la fête ?