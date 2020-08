La Nouvelle Eco : une année en dents de scie pour les gîtes en Côte-d'Or

Les réservations de Gîtes et chambres d’hôtes repartent à la baisse pour l’arrière-saison en Côte-d'Or, après une haute-saison surprenante. Au domaine Le Pont de la Roche et Spa à Frénois, à 35 minutes de Dijon, le gérant s'en sort bien.

Une haute saison particulièrement bonne après le confinement

Les mois de mars, avril, mai et même juin sont dans le rouge dans le département : on était tous confinés à la maison. Pendant cette période, moins d'un tiers des nuitées disponibles étaient occupées. Suite à cela, on repasse dans le vert avec une haute saison particulièrement bonne en Côte-d'Or. En août par exemple, le taux d'occupation est de 85%, c'est presque 10 points de plus comparé à 2019. Certains gîtes ont vraiment senti notre besoin de prendre l'air, sans partir trop loin.

Au domaine Pont Roche, composé de deux cabanes trois étoiles au bord de l'eau, le gérant Frédéric Dansert, a du complètement fermer pendant deux mois. Puis la haute-saison a très bien marché dans ce gite insolite: "c'est juste hallucinant cette année, entre les appels téléphoniques et les mails reçus on est à peu près à 370 personnes que j'ai du refuser cet été."

Frédéric Dansert gère tout tout seul au domaine Le Pont de la Roche et Spa © Radio France - Sophie Allemand

"Ils se sont forcés à chercher ce qu'il y avait à côté de chez eux"

Frédéric Dansert trouve même du positif dans la crise pour le domaine : "ce nombre de demandes et de réservations de dernière minute colossale, je n'ai jamais vu ça les autres années. Ils avaient besoin de sortir, de nature. Beaucoup on découvert le domaine, ils se sont forcés à chercher ce qu'il y avait à côté de chez eux." Il s'en sort bien, les côtés tourisme vert et intimiste de son gîte jouent beaucoup. Le fait d'être en lien direct par téléphone avec ses clients notamment : "j'ai la chance de ne pas avoir énormément d'annulations, contrairement à ceux qui sont sur des gros sites."

Une arrière-saison un peu moins glorieuse

La rentrée se profile, et les chiffres repartent à la baisse pour l'arrière-saison. En octobre, Gîtes de France craint de tomber en dessous de 10 % de taux occupation en Côte-d'Or. Ce serait 25 points de moins qu'en 2019. Forcément : certains touristes étrangers sont bloqués chez eux, les séminaires sont annulés, et les locaux vont retourner à leurs train-train.

Au domaine Le Pont de la Roche, les annulations viennent des étrangers. "Là d'ailleurs, il y a des Suisses qui ont annulé pour le mois de septembre, explique l'hôte. Comme il y a des formalités entre la France et la Suisse, ils devraient se mettre en quarantaine. Bref, ils ont reporté, c'est une semaine de libre que j'espère louer."