La Nouvelle Eco : "Une année exceptionnelle" pour un haut-viennois spécialiste de l'aménagement intérieur

Les vendeurs et installateurs de cuisines connaissent actuellement un pic d'activité, comme tout le secteur de l'aménagement intérieur. Un boom qui profite notamment à Philippe Oravain, menuisier à Saint-Just-le-Martel. Il croule sous les commandes.

Faute de pouvoir manger au restaurant, serions-nous tous devenus des as de la cuisine et des accrocs à nos fourneaux ? En tout cas les cuisinistes sont débordés en ce moment par les demandes d'installations. Une tendance qui a démarré après le premier confinement et qui s'est encore accentuée ces derniers temps d'après Philippe Orvain, menuisier à Saint-Just-le-Martel, en Haute-Vienne.

Traditionnellement, les mois de mars et avril sont chargés pour les cuisinistes, mais "cette année est exceptionnelle" témoigne Philippe Orvain, spécialisé dans la pose de cuisine mais aussi les aménagements intérieurs pour lesquels ils enregistre aussi une recrudescence de commandes. Selon lui, les clients étant moins partis en vacances, ils ont peut-être plus les moyens de s'occuper de leur intérieur, dans lequel ils passent aussi plus de temps.

On se fait plaisir mais sans casser la tirelire

"Avec le confinement, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des aménagements à changer pour rendre leur maison plus fonctionnelle" avance Philippe Orvain. Ils se font donc plaisir, sans pour autant exploser les budgets analyse le menuisier. Il a en tout cas de quoi s'occuper pour un bon moment, de même que le jeune apprenti de 16 ans qu'il vient de prendre sous son aile.

Des matières premières qui arrivent au compte-goutte.

Et si du côté de la main d'oeuvre il est toujours compliqué de trouver du personnel qualifié selon Philippe Orvain, sa plus grosse difficulté se situe actuellement du côté des fournisseurs. Les délais de livraison ont augmenté en moyenne de quatre semaines pour ses matières premières. Un problème qui peut s'expliquer par les difficultés d'approvisionnement de certaines pièces à l'étranger, mais aussi par une demande trop élevée par rapport à la production.

Le menuisier ne s'avance donc plus sur les délais auprès de ses clients, mais il se montre serein pour les mois à venir. "J'ai du boulot donc je n'ai pas à me plaindre ! Il faut aussi prendre les choses avec philosophie, car on ne sait pas de quoi demain sera fait..."