La nouvelle éco : une application bretonne pour faciliter le remplacement des agriculteurs

Plus de la moitié des agriculteurs bretons vont partir à la retraite dans les dix ans. Comment expliquer à sa remplaçante ou son remplaçant la marche à suivre pour reprendre l'exploitation agricole ? Une innovation bretonne permet de faciliter les remplacements des agriculteurs. Cette application, qui porte le nom de "Replace me" ("remplace moi" en français) a été développée par la société Adventiel, à Pacé, à l'ouest de Rennes, en Ille-et-Vilaine. "Il y a un vrai sujet autour du transfert de connaissances dans l'agriculture, c'est un peu opaque aujourd'hui, explique Xavier L'Hostis, reponsable innovation chez Adventiel. Il y a de moins en moins de remplaçants, et du coup on a de plus en plus de remplaçants qui ne viennent pas du milieu agricole. Parfois, les agriculteurs qu'on a rencontrés forment eux-mêmes des voisins, des gens qu'ils connaissent à leurs pratiques et c'est eux qui font ce travail."

L'agriculteur peut suivre son remplacement en direct

Avec l'application "Replace me", une fois que l'on a trouvé son remplaçant, il suffit de remplir un formulaire en ligne, "sur la traite des vaches par exemple, on peut voir des photos des vidéos, car la traite n'est jamais faite de la même manière selon l'exploitation, il y a toujours des spécificités." L'agriculteur peut ensuite s'absenter, l'esprit tranquille, pour des vacances ou pour un départ définitif. Le remplaçant n'a plus qu'à suivre les instructions sur l'application. "Lors du remplacement, il va cocher qu'il a fait toutes les activités mais aussi mettre des commentaires. L'agriculteur, via son application, peut voir l'avancement du remplacement." Une messagerie vidéo est également disponible.

Un concours interne au sein de l'entreprise Adventiel est à l'origine de cette innovation réalisée en Bretagne et ce concours a été remporté par un développeur. "Il avait même fait une vidéo sur son projet et à la fin de la vidéo, sa tante et son oncle disaient qu'ils auraient bien testé l'application. On est allés les voir un an et demi après !", se souvient Xavier L'Hostis. L'application a été testée durant l'été, notamment via la plateforme "Agrimaker", sur lequel on retrouve 25.000 agriculteurs du Grand Ouest.

Un, deux, trois étoiles

L'équipe de "Replace me" cherche toujours des testeurs. "Les agriculteurs qui veulent tester peuvent utiliser gratuitement l'application jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, l'idée est de lancer la commercialisation début 2022." L'application a été sélectionné par le label Innov'Space 2021, du nom du salon international de l'élevage au parc des expositions à Rennes. Après avoir reçu deux étoiles lors de sa sélection, une troisième étoile a ensuite été attribuée lors d'une soirée durant le Space.