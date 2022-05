La Nouvelle Eco : une application bretonne pour recenser les résultats des clubs de football amateur

Le breton Victor Rousseau a fondé "The Stadium", une application participative pour suivre les résultats des clubs de football amateurs et revendique déjà plus de 8 000 utilisateurs. Il est l'invité de la Nouvelle Eco.

Une application qui permet de suivre tous les résultats des clubs amateurs bretons ! The Stadium a déjà séduit quelques 8 000 utilisateurs depuis l'an dernier : l'idée, tout un chacun, joueur, entraîneur ou même spectateur peut renseigner le score, mais aussi mettre une photo, savoir qui a marqué. Victor Rousseau, le fondateur de l'application, est l'invité de la Nouvelle Eco.

FBA : Comment vous est venue l'idée de fonder cette application ?

Victor Rousseau : "J'ai grandi à Cesson-Sévigné, j'ai ensuite rejoint les Rouge et Noir et suis parti au Stade Brestois, où j'ai joué semi-professionnel. Quand j'ai rebasculé dans le monde amateur, j'ai vu qu'il y avait une grosse différence en termes d'actualité entre le monde pro et le monde amateur. Je me suis dit que ce serait utile d'avoir une application avec les temps forts du match, une application assez rapide, pratique.

Quand vous-dites qu'il n'y a pas assez d'informations, vous voulez dire que cela passe un peu sous les radars ?

Le football amateur est le sport préféré des Français, avec deux millions de licenciés. Le haut niveau amateur est mis en avant dans les journaux, avec Le Télégramme ou Ouest-France, mais dans le petit niveau, où il y a beaucoup de monde, les correspondants et les journalistes ne peuvent pas être partout. L'idée, c'est donc de trouver des astuces. Aujourd'hui, avec le numérique tout un chacun peut partager les informations des matchs.

Concrètement, comment fonctionne votre application ?

70% des utilisateurs sont des joueurs. On leur demande quel est leur club, quelle est leur équipe, car il me paraissait important d'avoir toutes les équipes d'un club et pas uniquement l'équipe fanion. Ensuite, quand le match se déroule, tout un chacun autour du terrain peut renseigner le fait j'ai marqué un but, que vous avez fait une passe décisive ou que vous avez été élu meilleur joueur. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de simple et participatif, que tout le monde puisse collaborer. Le joueur va jouer son match et autour, ses amis, sa petite amie, son père ou sa mère peut partager les informations en direct.

Du direct et des images ?

Oui, on suit les temps forts, les butteurs, les passeurs décisifs, les meilleurs joueurs après le match, mais il y aussi une partie photos : dans le vestiaire, l'après match, la buvette. Cela peut être sympa pour transmettre et faire vivre les communautés. L'an prochain, notre idée c'est d'apporter la vidéo : aujourd'hui, on est dans un monde de vidéo, le foot, c'est de l'image animée et aimerait apporter cela aux utilisateurs.

Combien avez-vous d'utilisateurs ?

L'application est lancée depuis l'été 2021. On était au départ sur une population restreinte de clubs, et puis cela parlait un peu dans les vestiaires, il y a eu de plus en plus de personnes à vouloir être sur l'application. Depuis janvier, j'ai un partenariat avec la Ligue de Bretagne, qui me permet d'être présent sur toute la Bretagne. Aujourd'hui, j'ai plus de 8 000 utilisateurs et l'idée c'est vraiment d'aller conquérir toute la région, car le marché est énorme, il y a 145 000 licenciés en Bretagne."