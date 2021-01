La nouvelle éco : une application de musique dédiée aux commerces, créée par un quimpérois, débarque en France

Mikael Bourdon, originaire de Quimper, a créé Soundsuit en 2017. Cette plateforme, sous forme d'application mobile, est dédiée aux commerces et lieux recevant du public. Le concept : leur proposer une solution d'ambiance musicale à diffuser dans les magasins et restaurants, de manière légale vis-à-vis des droits avec la Sacem. Soundsuit débarque en France, mais a déjà fait ses preuves à l'étranger, notamment en Allemagne, en Scandinavie, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.

"J'ai remarqué que 80 à 87%, en fonction des pays, de petits commerçants utilisaient Deezer ou Spotify dans leur enseigne, mais avec leur forfait à usage individuel, donc les artistes ne sont pas rétribués pour une utilisation publique, ce qu'il fallait changer", explique le fondateur de Soundsuit.

Une playlist adaptée à son commerce

Le fonctionnement de Soundsuit est simple : il suffit de télécharger l'application et de rentrer des critères sur son commerce. "Quel est votre commerce, qui vous êtes, quelle est votre cible client, etc. Et en fonction de ces critères, notre algorithme crée une playlist adaptée à vos besoins", souligne Mikael Bourdon.

La plateforme est proposée en abonnement à 29 euros par mois.