La Nouvelle Eco : Une application de pronostics 100% bordelaise

A quelques jours du début de l'Euro de football, l'application bordelaise Tips and Bet s'est lancée dans le pronostic sportif. Spécialisée dans le football, l'application promet la transparence, et des algorithmes uniques.

"Je perdais très souvent lorsque je pariais" explique Victor Barbazanges, l'un des créateurs de l'application Tips and Bet. Alors l'idée lui est venue de créer une application de pronostics de paris sportifs. Avec deux collaborateurs, ils ont créé un algorithme spécifique au football pour guider les paris sportifs. Ils suivent une vingtaine de championnats, et espèrent pouvoir se développer vers d'autres sports, comme le basket par exemple. Pour fonctionner, ils se basent sur plusieurs types de données : comme les notes attribuées aux joueurs des clubs, leurs performances, leurs temps de jeu, etc. Tout ceci entre en compte pour créer des pronostics.

Victor Barbazanges l'affirme, "on mise sur du 100% chiffres, 100% transparent". Leurs résultats peuvent être consultés sur leur site internet. "Parfois on se trompe totalement sur certains résultats... Dans ce cas-là, ça sert à rien de suivre nos pronostics pendant deux ou trois jours ! C'est important d'être transparent et de montrer quand on se trompe. Un algorithme n'est pas un humain".

Se développer grâce à l'Euro de football

Pour l'instant, l'application a été téléchargée 2000 fois. Avec l'Euro de football qui arrive, les fondateurs de Tips and Bet espèrent multiplier leurs nombre d'abonnés "au moins par trois". Pour cela, ils ont créé un algorithme spécifique à la compétition européenne. Et un jeu concours sera organisé : l'objectif sera de battre l'algorithme. Les gagnants auront des lots, et si le nombre d'abonnés sur l'application atteint les 5 000, "un grand gagnant sera sélectionné et pourrait gagner un voyage dans le pays lauréat de la compétition".

La Nouvelle Eco est à retrouver tous les matins à 7h15 sur France Bleu Gironde.