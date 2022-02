La nouvelle éco : une application pour aider les agriculteurs à optimiser leur exploitation

L'application Ekylibre, présentée au Salon de l'Agriculture, permet aux agriculteurs de gagner en efficacité sur leur exploitation à travers la gestion des stocks ou la comptabilité et donc d'être plus sereins au quotidien.

De nombreuses innovations sont présentées au Salon de l'Agriculture 2022, notamment dans le pavillon 4 au niveau de la Ferme digitale. France Bleu Mayenne en a sélectionné quelques unes qui pourraient intéresser les agriculteurs et producteurs mayennais. L'application Ekylibre, par exemple, a été conçue pour leur permettre de gagner du temps et de l'argent.

La promesse d'une meilleure efficacité dans les exploitations

"Ekylibre, c'est une application de gestion tout-en-un où l'agriculteur va pouvoir gérer à la fois la partie comptable, la partie facturation, les achats et les vente, ses stocks et également toute sa traçabilité animale et végétale", décrit David Joulin le co-fondateur de l'application. Les agriculteurs doivent donc entrer de nombreuses données en ligne liées à leur exploitation : l'application calcule au quotidien leurs besoins afin de les aider à optimiser la gestion de leur exploitation.

Ekylibre peut même permettre aux agriculteurs de mieux gérer leur matériel. "Le fait d'avoir des informations sur combien de temps a été utilisé le matériel ou encore quel tracteur, à quel moment, on peut aussi faire des optimisations sur le parc matériel", souligne David Joulin. Comme le rappelle le cofondateur d'Ekylibre, l'achat du matériel représente une part importante de l'endettement d'un agriculteur. Grâce à l'application, des économies peuvent être réalisées : "Ca leur permet de rationaliser leur parc de matériel, c'est-à-dire vendre des tracteurs dont ils n'ont pas plus besoin parce qu'ils se sont aperçus avec Ekylibre que le temps d'utilisation n'était pas adapté et donc ils mutualisent du matériel", détaille-t-il.

Ekylibre fonctionne en ligne mais également sur une application pour téléphones portables "en mode déconnecté". "Quand vous allez dans vos champs pour saisir le fait que vous avez labouré ou pulvérisé une parcelle, même si vous n'avez pas Internet, vous allez pouvoir quand même enregistrer les informations. Et quand vous allez retrouver du réseau, toutes les informations vont venir se synchroniser avec votre application", explique David Joulin.

L'application représente un coût de 29,90 euros par mois pour les petites exploitations mais peut coûter 199 euros par mois pour de grandes exploitations. Aujourd'hui, Ekylibre a 4000 clients partout en France.