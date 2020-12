La communauté de communes de Lunéville à Baccarat a lancé une application mobile pour le commerce local. Elle servira d'interface entre clients et commerçants.

La nouvelle éco : une application pour le commerce local sur le territoire de Lunéville et Baccarat

" _On ne va pas concurrencer Amazon, mais si on peut faire Meurthe-azon, c'est déjà pas ma_l ", Jacques Lamblin, premier vice président de la communauté de communes de Lunéville à Baccarat, donne le ton. Cette application doit soutenir le commerce local sur le territoire.

Le concept est simple : chaque commerçants s'inscrit contre un montant de 5 euros sur la plateforme et met en ligne le catalogue des ses produits. Le client retrouve ainsi les commerces situés autour de chez lui et peut réserver en ligne. Il se rend ensuite en boutique pour payer et retirer sa commande.

" Cela s'inscrit dans la durée, on veut créer un microclimat où les producteurs locaux seront pleinement impliqués " explique Jacques Lamblin.

Une réponse à la crise certes, mais avec un objectif plus loin et une philosophie précise : soutenir le commerce local, en impliquant les commerçants du territoire et les savoir-faire locaux.

Promouvoir le côté local

Cette application, créée pour une dizaine de milliers d'euros par une entreprise du Lunévillois, doit permettre de mettre en relation les clients et notamment des producteurs selon Jacques Lamblin :