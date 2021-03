La nouvelle éco : une association bretonne veut révolutionner les emballages et les rendre durables

Lancée à Vannes (Morbihan) fin 2020, l'association "Pack en transition" veut révolutionner le monde de l'emballage en l'emmenant vers une démarche de transition écologique et durable, en concertation avec les acteurs du secteur et les consommateurs.

"Pack en transition" veut en finir avec le jetable et le polluant. L'association bretonne, installée à Vannes dans le Morbihan depuis décembre 2020, vise à développer des emballages écologiques et durables, en réfléchissant à la meilleure solution possible avec les acteurs concernés : les fabricants, les entreprises agroalimentaires, la grande distribution, les collectivités et les consommateurs notamment. "L'idée, c'est de penser l'emballage tous ensemble pour ne pas avoir à déplorer dans le futur que nous avons encore des emballages qui polluent notre environnement", souligne Thierry Varlet, le président de l'association. "Il y a beaucoup de communication sur des solutions qui sont en train de se développer, mais pour moi nous en sommes seulement aux balbutiements de l'emballage vraiment respectueux de l'environnement et de l'individu", ajoute-t-il.

Une démarche déjà enclenchée dans le milieu de la restauration ce lundi 1er mars. 19 acteurs de la livraison de repas ont signé une charte dans laquelle ils s'engagent à réduire leurs emballages en plastique. Les couverts et les sauces ne seront par exemple plus systématiquement inclus dans les commandes.

Une trentaine d'entreprises déjà engagées dans la démarche

Parmi les solutions envisagées, l'utilisation de cellulose, mais qui doit être améliorée puisqu'il lui manque des propriétés d'étanchéité. "Il y a aussi des pistes comme la production de matériaux bio sourcés, biodégradables et compostables qui pourraient être réalisés à partir d'une fermentation bactérienne", lance Thierry Varlet. "Pour nous, ce qui est important dans cette démarche-là, c'est de la faire avec des gens réellement volontaires", poursuit-il.

Depuis le début de l'année, une trentaine d'entreprises se sont déjà rapprochées de "Pack en transition" pour réfléchir à cette démarche écologique. "Cela va du secteur de l'emballage, de l'agroalimentaire, en passant par les cosmétiques", indique Thierry Varlet. Ce changement aura un coût prévient le président : "Celui de la pollution qu'on ne veut pas accepter, mais il ne faut pas oublier que les entreprises paient déjà actuellement des redevances sur les déchets qu'elles produisent."