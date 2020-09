La Nouvelle Eco - Une association de Limoges débordée par le succès de ses masques transparents

Fabriquer des masques avec une fenêtre transparente, pour laisser apparaître la bouche et les expressions du visage, c'est une idée qui a émergé rapidement après le début du confinement au sein de l'association LSF Pi Tous, à Limoges. Il faut dire que l'association fédère notamment des personnes sourdes ou malentendantes, qui ont souvent l'habitude de lire sur les lèvres. Mais le public concerné est en réalité beaucoup plus large selon Anne-Marie Roca, la présidente de l'association. "Je pense aux personnes atteintes d'autisme, mais aussi aux personnes âgées et aux personnels soignants". Elle a d'ailleurs elle-même été confrontée au problème lorsque sa mère, hospitalisée, s'est retrouvée dans l'incapacité de communiquer avec les médecins et infirmières qui ne pouvaient pas retirer leur masque pour lui parler.

Les enseignants et personnels de crèche très demandeurs

Ces masques transparents rencontrent aussi un franc succès auprès des enseignants et personnels de crèche, qui travaillent avec de très jeunes enfants. Les professeurs de langues sont également très intéressés "parce que l'apprentissage d'une langue passe aussi par la forme de la bouche, pour faire un son." Un engouement qui se traduit par une explosion des commandes.

L'ampleur est d'ailleurs telle que la fabrication artisanale, assurée par l'association, ne suffisait plus. LSF Pi Tous a donc signé un partenariat avec l'entreprise adaptée Lux & Elles, située dans la zone commerciale nord de Limoges. Ces masques transparents sont homologués et occupent en permanence six salariés. Sur les deux prochaines semaines, ils doivent ainsi en produire 3.000 exemplaires. Vendus 9,90 € l'unité, ils dégagent de faibles bénéfices, qui sont réinvestis en faveur de diverses actions pour rendre le quotidien accessible à ceux qui en ont besoin.