La Nouvelle éco : Une association montpelliéraine aide les entreprises des quartiers défavorisés

Au cours du second semestre 2019, l'association Alife Conseil a ajouté une corde à son arc : elle accompagne les entreprises implantées dans les quartiers dits prioritaires, c'est-à-dire les quartiers défavorisés. Le but est de les aider à se développer en les rapprochant de grands groupes plus structurés.

Pour commencer, Alife Conseil sélectionne des entreprises dans ces quartiers. "On échange par téléphone ou parfois, je passe faire une visite sur site", explique Driss El Alaoui, directeur de l'association. L'entrepreneur de 61 ans a commencé dans les quartiers Petit Bard et Mosson de Montpellier. Aujourd'hui, il couvre les douze quartiers prioritaires de la ville et accompagne une quarantaine de structures. "Il y a des entreprises dans le bâtiment, dans le nettoyage, dans la fibre... Il y a vraiment de tout", indique-t-il.

Souvent, dans les entreprises issues des quartiers, il y a un manque de réseau et de perspectives à moyen et long terme - Driss El Alaoui, directeur de l'association Alife Conseil

Ensuite, Driss El Alaoui démarche des grandes entreprises, des grands comptes, de la région. "Le but c'est que ces petites entreprises deviennent leurs fournisseurs, explique-t-il. Je ne leur demande pas d'acheter à 100% chez eux mais de le faire pour une grande partie."

Pour l'instant, le directeur de l'association Alife Conseil a surtout sélectionné les entreprises : difficile de voir déjà les résultats de son travail. "La crise sanitaire ne nous a pas aidés, avoue-t-il. Ils ne me l'ont pas dit directement mais, en ce moment, les grands comptes cherchent plutôt à se stabiliser. Mes propositions passent après." Il espère qu'ils seront au rendez-vous en 2021.

Coordonnées : 06.11.81.31.55 ou alifeconseil@gmail.com