La nouvelle éco : Une association pour défendre le secteur de l'événementiel

Le secteur de l'événementiel implique de nombreux acteurs : les lieux de réception, les traiteurs, les agences de communication, les producteurs, les agences d’hôtesses, les entreprises de sécurité, les hôteliers, les sociétés d’imprimerie, les pros du tourisme d’affaire… Cette liste de professionnels s'égraine comme des coups de massues. Pour chacun d’entre eux, l’avenir est compromis.

Alors que faire ? À Montpellier, ils sont plusieurs à avoir décider de se retrousser les manches. Depuis juin dernier, ils travaillent ensemble pour créer une association.

Comment s’appelle cette association et quel son but ?

Cette association va s’appeler Repère Méditerranée. Elle sera officiellement créée lundi. Son but est clair : Peser auprès des élus. Mais surtout prévient son fondateur, Grégory Blanvillain :

« Sauver notre peau »

.

Comment va-t-elle s’y prendre ?

D’abord en se structurant durablement. S’il existe en France beaucoup de collectifs qui se sont créés dans ce secteur pour s’entraider, cette association montpelliéraine ne se veut pas éphémère. Elle va donc constituer un bureau, un conseil d’administration et s’organiser en trois collèges représentatifs des professions de l’événementiel. Il y a les organisateurs et les producteurs, ( les festivals, les organisateurs d’événements sportifs, toutes les agences de tourisme ou de communication...). Citons parmi eux, le festival de voyage What a trip, ou encore la course La Montpelliéraine. Le deuxième collège se concentre sur les lieux. Et ils sont nombreux. Ce sont les salles de réception, pour les mariages mais aussi pour les salons, les foires, les salles de jeux indoor, mais aussi les théâtres et les cinémas. Enfin le troisième collège regroupe tous les prestataires, depuis les traiteurs jusqu’aux standistes, c’est à dire ceux qui agencent les espaces dans les foires et les salons. Ou encore les guides touristiques, les hôtesses et les compagnies artistiques.

Comment cette association va-t-elle se faire connaître ?

La chambre de commerce et d’industrie se porte garante de cette nouvelle association puisqu’elle l’héberge. La CCI a lancé en parallèle un questionnaire auprès des professionnels de l’événementiel pour quantifier ce que représentent ces professionnels, tant au niveau de l’emploi qu’au niveau des retombées économiques.

Est-ce que cette association a déjà des propositions concrètes à faire aux élus ?

L’association aura un rôle de syndicat de branche. Ses membres fondateurs prévoient de rencontrer les maires, présidents d’agglomération et la présidente de région. Et l’une des idées qu’ils aimeraient soumettre, serait la prise en charge d’une partie de la jauge d’une salle. Si un cinéma ou une salle de concert ne peut vendre que la moitié des billets pour respecter les distances physiques, est-ce que la collectivité pourrait compenser l’autre moitié ? Ce, après confinement bien sûr. D’autres propositions sont en discussion. Et pour rappel, l’association sera officiellement créée lundi prochain.