La nouvelle éco : Une association quimpéroise lutte contre la fracture numérique

Depuis 2009 l'association Linux Quimper reconditionne de vieux ordinateurs récupérés dans les administrations et les distribue aux plus précaires.

Deux fois par semaine, au centre social les abeilles à Quimper dans le Finistère, les bénévoles de l'association Linux se réunissent pour distribuer de vieux ordinateurs. A l'heure de l’obsolescence programmée et où encore de nombreux foyers ne possèdent pas d'ordinateur, l'association lutte à la fois contre le gaspillage informatique et la fracture numérique.

De plus en plus de demandes

Retraités, chômeurs, précaires, ils sont de plus en plus nombreux à venir récupérer un ordinateur. "Cette année nous allons atteindre 400 ordinateurs distribués, c'est 100 de plus que d'habitude, avec le confinement les demandes ont été plus importantes", confirme René Betangnie, l'un des bénévoles du centre social.