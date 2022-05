La nouvelle éco : une association toulousaine loue des objets et du matériel à usage occasionnel

L'objectif de "Ma bibliothèque d'objets" est de proposer des solutions pour consommer différemment : vous pouvez louer pour une semaine une yaourtière, un broyeur à végétaux, une machine à coudre, une perceuse-visseuse, un nettoyeur vapeur... Autant d'objets ou de matériel qu'on utilise de manière occasionnelle et qui s'entassent dans notre garage, nos étagères. Il existe aujourd'hui à Toulouse, cinq points relais pour récupérer les objets que l'on peut réserver sur un site Internet ou par téléphone. D'ici le mois de mai, il devrait y avoir sept points relais.

Interview de Fabien Estivals, co-fondateur de "Ma bibliothèque d'objets" à Toulouse Copier

L'association souhaite aussi aider les loueurs à utiliser les objets, à réparer, et proposera à partir du mois de mai des ateliers pour apprendre par exemple à faire des conserves, réparer son vélo, apprendre à coudre, à poser des tringles à rideaux...

Le tarif de la location est abordable : il faut d'abord adhérer à l'association (cinq euros), comptez ensuite entre deux et trente euros pour un emprunt de six jours - du jeudi 16h00 au mercredi suivant- les objets les plus volumineux et coûteux en investissement sont les plus chers à la location.

Des bénévoles assurent la maintenance du matériel et la logistique, mais l'association aimerait à terme embaucher des professionnels. "Ma bibliothèque d'objets" est soutenue par la Métropole de Toulouse et le Département de Haute-Garonne, ainsi que par des particuliers ou des partenaires privés, ce qui lui a permis d'investir dans du matériel. Des Toulousains ont également fait don ou prêté certains objets.

Informations pratiques

Ma bibliothèque d’objets, Les Imbriqués - 64 Rue de Fenouillet, Toulouse. Ouvert le mercredi de 12h30 à 15h30, le vendredi de 16h à 19h. Contact : 05.82.95.61.81.