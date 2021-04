La nouvelle éco : une auto-école 100% électrique à Toulouse

Chaque jour, France Bleu Occitanie donne la parole aux entrepreneurs de la région Occitanie. Zoom aujourd'hui sur "We are zero", une auto-école toulousaine 100% électrique.

Comme chaque matin, France Bleu Occitanie donne la parole aux entreprises. Dans La nouvelle Eco de mardi 20 avril, on s’intéresse aux auto-école 100% électrique. Une première agence vient d'ouvrir ses portes à Toulouse, elle s'appelle "We are zero". L'idée de ce projet zéro émission est à mettre aux crédit de William Lemaître, le patron des auto-écoles William's.

S'adapter au monde de l'automobile

Déjà à la tête de 16 agences sur 4 départements, William Lemaître a décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure afin de "s'adapter au monde de l'automobile qui change très vite en ce moment. On s'est dit que ça serait sympa de former les futurs conducteurs, le conducteurs de demain, sur ces véhicules électriques qui sont en train d'inonder le marché automobile."

Cependant, l'apprentissage de la conduite au volant d'une voiture électrique diffère d'une voiture essence ou diesel prévient l'entrepreneur : "On passe d'une boîte de vitesse manuelle à un système de transmission automatique ce qui simplifie la formation au permis de conduire. C'est pour cela notamment qu'une formation en boîte automatique ne dure que 13 heures alors qu'une formation en boîte mécanique dure obligatoirement au minimum 20 heures."

Des simulateurs de conduite

En complément de sa flotte de voitures électriques, William Lemaître, qui envisage d'ouvrir une agence "We are zero" à Montpellier et à Paris, a investit dans des simulateurs de conduite. "Là encore, cet investissement remplit notre objectif de sobriété énergétique mais pas seulement, c'est aussi psychologique et sécuritaire pour aider les nouveaux apprentis lors des premières heures de conduites et notamment lorsque cela se passe en centre-ville. Grâce au simulateur de conduite, outre le fait qui ne rejette aucun CO2, on va pouvoir amener de la confiance à un élève qui n'a jamais touché à un volant."

Quant au prix, William Lemaître assure que l'apport des voitures électriques et des simulateurs de conduite lui ont permis de réaliser des économies d’échelles qui se répercutent sur les tarifs. "On est capable de proposer un permis de conduire à 499 euros. On a donc réussi à avoir un prix qui est le prix le moins cher en France" se félicite le patron d'entreprise.