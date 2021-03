La nouvelle éco : une auto-école en ligne cherche des moniteurs pour se développer à Reims

En seulement un an d'existence à Reims, l'auto-école lepermislibre a vu son activité bondir de 34% dans la Cité des sacres. Pour faire face, elle recrute afin de doubler son offre. On vous présente cette entreprise.

L'auto-école lepermislibre est une jeune pousse créée et agréée depuis 2014. L'originalité c'est que tout se passe sur internet et notamment l'apprentissage du code, via des tests ou des quizz. "Tout n'est pas déshumanisé", précise Lucas Tournel, l'un des deux co-fondateurs, "On a une enseignante qui anime des live toutes les semaines, pour faire des examens blancs par exemple et surtout ne pas laisser les candidats seuls chez eux".

Pour la conduite, pas de virtuel, mais lepermislibre reste original en offrant à ses clients la possibilité de choisir son moniteur, via une carte interactive qui permet de choisir une heure de conduite avec un instructeur près de chez soi : "Si par exemple vous habitez Paris, mais que vous devez venir à Reims pour un temps donné, vous pouvez prendre des leçons avec un moniteur de Reims, qui aura accès à tout votre historique", explique Lucas Tournel qui précise que 80% des candidats poursuivent avec le même moniteur.

Une dizaine de moniteurs à recruter à et autour de Reims

Implantée dans plus de 300 villes de France, mais à Reims depuis un an seulement, l'auto-école compte déjà près de 1 500 utilisateurs dans la Marne, soit une progression de 34% sur un an. Alors pour faire face et développer encore son activité, les dirigeants sont à la recherche de nouveau instructeurs : "On en a 10 pour le moment et on aimerait doubler nos capacités d'ici fin 2021".

729 euros (code + 20 heures de conduite), voilà ce que coûte le permis via cette jeune pousse et c'est aussi pour une raison économique que Lucas Tournel et son associé ont choisi de créer cette formule en ligne : "Avec ce modèle on a une facilité à se développer puisque l'on a un bureau physique avec nos développeurs et nos équipes marketing mais après on peut être disponible partout en France".