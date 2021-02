La nouvelle éco : une balise électronique sous-marine inventée à Brest

Jean Broch (Ianira) et Yvon Gallou (ENSTA Bretagne), deux des concepteurs de la balise Actium.

Actium est née dans les ateliers du centre de recherche de l'ENSTA Bretagne à Brest (Finistère). Cette balise cylindrique d'environ 2 kilos et demi a été conçue pour être emportée en plongée sous-marine et servir de repère pour mémoriser un lieu. "Le plongeur peut l'utiliser jusqu'à plus de 100 mètres de profondeur, explique Yvon Gallou, l'un des deux ingénieurs de l'école qui ont pris part au projet. Une fois qu'il a trouvé soit quelque chose de dangereux qu'il veut éliminer pour la suite ou au contraire un trésor ou une épave, il peut larguer la balise au fond."

Le plongeur décide quand la balise va remonter

Grâce à un ingénieux système de minuterie par commande optique, également programmable par Bluetooth, l'instrument remontera à la surface au moment voulu. Une fonction imaginée par Jean Broch, lui même ancien plongeur démineur dans la Marine nationale, aujourd'hui gérant et co-fondateur de Ianira, jeune pousse hébergée au sein de l'incubateur de start-up de l'ENSTA Bretagne. "C'est une bouée à flottabilité positive avec un plomb. À l'intérieur il y a un dispositif électronique, mécanique et énergétique qui permet de définir jusqu'au dernier moment la chronométrie, c'est-à dire-que vous décidez quand la bouée va remonter."

Au cas où l'utilisateur déciderait de revenir sur son lieu de plongée plus tôt que prévu, il y a aussi une possibilité de déclencher la balise grâce à un signal acoustique. Pour la repérer plus facilement en mer, elle peut émettre un flash lumineux et un signal sonore. La batterie, qui se charge par induction, a une autonomie supérieure à trois jours.

Reste à trouver des clients

L'innovation est désormais prête pour une commercialisation. Vendu à partir de 25 000 euros l'unité, le marqueur sous-marin ne s'adresse pas aux plongeurs amateurs. Mais Jean Broch est persuadé qu'il y a des débouchés : "je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, tant dans le milieu civil que dans le milieu de la sécurité étatique. On espère beaucoup que Actium va permettre à Ianira d'exister et surtout de mener d'autres projets ambitieux qu'on a mis en stand-by. Des idées, on en a plein !"

Trois industriels bretons ont été présélectionnés pour la fabrication. Il ne reste plus qu'à convaincre les clients potentiels, pourquoi pas Ifremer ou la Marine Nationale.