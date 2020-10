La Nouvelle Eco : une "bijouterie gourmande" pour repenser la pâtisserie à Laval

Ils ouvrent une "bijouterie gourmande" : Arnaud et Alena Gautier veulent miser sur ce nouveau concept pour attirer une nouvelle clientèle dans le centre-ville de Laval. Déjà gérants d'une boulangerie rue de la Filature, ils veulent cette fois proposer un espace dans lequel déguster des produits artisanaux, souvent bio.

Le boulanger tel un orfèvre

"On avait plus assez de place pour développer tous nos produits dans le premier magasin, lance Arnaud Gautier. La bijouterie gourmande, c'est aussi mettre en valeur le travail d'orfèvre de notre équipe de boulangers et pâtissiers. On veut que les gens puisse apprécier la recherche de finesse et de création".

Pas de baguette classique vendue dans cette nouvelle boutique, afin de se démarquer des nombreux concurrents dans le centre-ville : chez Véronika, du nom de la fille des gérants, c'est une large gamme de pains bio et spéciaux, des brioches artisanales et des pâtisseries revisitées régulièrement qui seront proposées. Le design de la boutique, avec son grand comptoir blanc et ses quelques tables a aussi été pensé pour se distinguer de la boulangerie classique. "C'est _un magasin avec de la chaleur_, lance Alena Gautier, cogérante et épouse. Je me suis inspirée de mon pays d'origine, l'Ukraine, et de tout ce que j'ai déjà vu à l'étranger".

Plutôt que de miser sur les habitués qui passent acheter croissant ou éclair ou chocolat à chaque fois, le couple veut conseiller les clients en fonction de leurs goûts. "Je vais les aider pour choisir, indique Alena. Les clients ont souvent peur de prendre quelque chose de nouveau. Je connais déjà les goûts de certains dans l'autre boulangerie : s'ils aiment le chocolat au lait avec des gouttes de fruit, _s'ils ont aimé tel gâteau, je saurai quoi leur conseiller dans nos créations_".

Ouverture malgré le coronavirus

L'ouverture a dû être repoussée en raison de la crise sanitaire : "on voulait ouvrir un magasin en centre-ville dès qu'on est arrivé à Laval, et on s'est lancé en août 2019, explique Arnaud Gautier. Le coronavirus a compliqué les choses dès le printemps, mais on finit par aboutir au projet tel qu'on l'avait en tête !".

"On veut accrocher une nouvelle clientèle qui ne nous connaît pas du tout, ajoute-t-il. La clientèle de bureau, les autres commerçants sur leur pause déjeuner, les gens qui viennent se balader le week-end". Dans un premier temps, impossible de faire tourner à plein régime la partie salon de thé : les gérants ont réduit drastiquement le nombre de tables dans la boutique pour respecter les règles sanitaires. "Au début, je pense qu'on pourra accueillir seulement cinq ou six clients assis, estime Arnaud Gautier. Mais _on espère pouvoir revenir à 100% de nos capacités dès que cette pandémie sera passée_, surtout pour le tea time".