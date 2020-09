La Nouvelle Eco : Une biotech montpelliéraine au coeur de la recherche européenne

Créée en 2018, l'entreprise AI Biopharma est une start up montpelliéraine qui développe de nouveaux médicaments antiviraux et en oncologie, basée sur une plateforme d'intelligence artificielle et d'informatique.

Elle fait partie d'un consortium européen de 37 partenaires. Ce regroupement est composé d'entreprises, d'entités publiques et d'universités d'Europe, de Japon, de Chine et Etats-Unis. Leur but commun ? Trouver un traitement contre le coronavirus. AI Biopharma est l'une des trois entreprises françaises membre de ce consortium, baptisée CARE (Corona Accelerated R&D in Europe).

Pour Cyril Dousson, fondateur de l'entreprise, l'intelligence artificielle facilite la recherche contre le Coronavirus.

"Nous testons nos molécules de manière virtuelle contre une de ces protéines, la polymérase, par ordinateur, et ça nous permet de synthétiser et de ne développer que les molécules qui ont donné les meilleurs résultats, plutôt que de synthétiser beaucoup de molécules."

Si, intégrer ce consortium est une fierté pour le chef d'entreprise, c'est également un atout pour la recherche européenne que de pouvoir s'appuyer sur des petites entreprises très pointues dans leur domaine :

Chaque entreprise et chaque laboratoire a sa propre expertise et va attaquer le problème par différents angles. Cela permet d'attaquer cette maladie, ce virus, de tous les côtés, avec les idées de tous.