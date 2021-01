La nouvelle éco : une Bollénoise lance sa gamme de jeans pour les femmes de petite taille

Du haut de ses 1,57m, Mathilde Rivet a toujours eu du mal à s’habiller. Formée en école de commerce, elle lâche son poste de chef de projet dans une grande marque de luxe française pour lancer sa gamme de jeans. Elle choisit de l'appeler "Petit Gabarit".

Marre des ourlets et des retouches

Cette jeune bollénoise en a marre des ourlets et des retouches. "Je ne trouvais jamais de jean bien coupé et de qualité". Elle sonde les femmes autour d'elle et se rend compte rapidement qu'il y en a un certains nombre, qui, comme elle, ont des soucis pour trouver des vêtements à leur taille.

Mathilde Rivet décide de faire des études de marché pour savoir si son projet est viable. "J'ai choisi ensuite du financement participatif pour financer mon projet. Le principe était simple, il s'agissait pour mes clientes de payer leur jean avant sa mise en production. "

150 premiers modèles commandés

La prévente fonctionne et la commande de 150 modèles est lancée au Portugal en décembre. Mathilde Rivet s’est rapprochée d’une modéliste d’Avignon. Elles ont conçu ensemble trois modèles de jean : un jean slim, un jean mom et un jean droit.

La jeune bollénoise va bientôt recevoir sa première commande, la production a été retardée par la crise sanitaire. Il va donc bientôt être possible de commander à nouveau sur son site internet.

"A terme, j'aimerais développer une gamme de vêtements complète pour les femmes petites" - Mathilde Rivet

Mathilde Rivet a déjà pas mal d’ambition pour la suite : "l'objectif premier est d'en vivre bien sûr et à terme, j'aimerais développer une gamme de vêtements complète pour les femmes petites."

Pour le moment, les jeans de Mathilde sont en vente uniquement en ligne. Elle envisage d’ouvrir à plus long terme des boutiques éphémères dans plusieurs villes de France pour présenter sa gamme de vêtements petit gabarit. Il faut compter 95 euros pour un jean acheté sur le site internet petitgabarit.fr. Il existe aussi des cartes cadeaux.