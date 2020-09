La nouvelle éco : une bonne rentrée pour les auto-écoles

Comme de nombreux secteurs d'activités, les auto-écoles ont souffert de la période de confinement, mais quelques jours après la rentrée des classes, les professionnels ont plutôt le sourire. "Oui nous avons bien repris" confie Gaëlle Bourgeois, patronne de l’auto-école Bourgeois à Besançon et présidente pour le Doubs du CNPA-éducation routière, principal syndicat de la profession. Mais l'inquiétude sur l'avenir demeure. "Des établissements de conduite vont fermer, c'est sûr. Beaucoup attendent la fin de l'année civile pour clôturer leur bilan, prévient Gaëlle Bourgeois. Mais il s'agit surtout de petites structures qui avaient déjà des difficultés avant la crise".

Des auto-écoles fermeront définitivement leurs portes au 31 décembre 2020

Aux problèmes de trésorerie liés consécutifs à deux mois d'inactivité s'ajoute maintenant celui de la location du parc automobile. "Beaucoup d'auto-écoles louent leurs voitures pour un an ou 18 mois, explique Gaëlle Bourgeois. _Et aujourd'hui, les loueurs sont frileux pour renouveler les contrats, car certains n'ont pas pu encore, communiquer leur bilan. Les loueurs émettent des réserves. Les trois mois d'interruption c'est sûr qu'on ne pourra pas les récupére_r" admet la présidente du syndicat.

Beaucoup d'inscriptions durant l'été

Heureusement, les auto-écoles ont bien repris selon Gaëlle Bourgeois. "Depuis la réouverture en mai et puis en juin, on voit du monde. Il y a eu des inscriptions durant tout l'été. On fait une très très belle rentrée en terme d'inscriptions, reconnaît-elle. On remplit les plannings et ça c'est très positif". Mais en contrepartie, la patronne s'attend à un déficit de places dans les semaines à venir. Elle estime que certaines enseignes pourraient embaucher, mais que la crainte d'une nouvelle obligation de fermeture freine certains patrons. "Il y a de l'appréhension" reconnait-elle.

Masque obligatoire partout, pour tous

Au niveau sanitaire, les préconisations n'ont pas beaucoup évolué depuis la reprise au printemps. Le masque est obligatoire pour tous, partout. La distanciation physique reste obligatoire, malgré le masque, dans la salle de code. "Moi par exemple, témoigne Gaëlle Bourgeois, j'ai divisé par deux le nombre de candidats. Ils sont 8 au lieu de 15. Et puis il faut tout nettoyer". L'organisation pèse lourd dans l'emploi du temps de la patronne. Le point extrêmement positif pour Gaëlle Bourgeois, c'est en ce qui concerne la conduite. "Le port de la visière pour le moniteur n'est plus obligatoire. Tant mieux car il faut reconnaître que ça nous donnait quand même moins de visibilité. En revanche, il faut toujours nettoyer la voiture entre chaque élève. Mais on peut être à 3 ou 4 par véhicules. Donc aller chercher ou reconduire un élève, prendre un parent en cas de conduite accompagnée. Théoriquement on nettoie toujours la voiture de fond en comble une fois par jour. Moi je le fais" confie-t-elle dans un sourire. "C'est une question de transparence et de crédibilité" conclut l'intéressée.

Vers un embouteillage pour passer le permis

Enfin pour ce qui est de l'examen du permis de conduire, beaucoup de candidats ont pu le passer pendant l'été, car selon Gaëlle Bourgeois, à Besançon, des inspecteurs se sont portés volontaires pour travailler le samedi, ce qui a créé un appel d'air au niveau des places. Mais les bonnes choses ont une fin. Depuis la rentrée scolaire, il n'y a plus d'examen le samedi. "Ça se bouscule un peu en cette rentrée" reconnait la monitrice. Et les délais risquent de s'allonger. "Je pense qu'un candidat qui échoue à l'examen en septembre ne pourra pas le repasser avant fin octobre, début novembre, anticipe la président du syndicat. Alors qu'avant le confinement, on pouvait le représenter dans les 15 jours à trois semaines si bien sûr l'échec n'était pas dû à une grosse faute nécessitant de reprendre plusieurs heures de conduite".

à lire aussi La nouvelle éco : ça tourne au ralenti dans les cinémas de Franche-Comté en espérant y voir plus clair en 2021

Retrouvez la chronique La nouvelle éco à 7h15 tous les jours sur France Bleu Besançon

France Bleu Besançon est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?