La nouvelle éco : une boulangerie avec des produits bio et locaux s'installe à Merceuil près de Beaune

Encore une nouvelle adresse pour les amateurs de bons pains et de bonnes viennoiseries faites "maison" et avec des produits bio et locaux, Josselin Bourge vient de créer "La Boulange de Jo". Il accueille les clients à son domicile dans une grange aménagée et fournil et magasin.

Les pains et les viennoiseries sont fabriquées avec des produits bio et locaux

Vous en avez marre du pain qui devient dur le temps de rentrer à la maison ? Voici une nouvelle adresse pour les amateurs de pains à l'ancienne cuits au feu de bois et préparer avec des produits locaux et bio. "La Boulange de Jo" a ouvert ses portes cet été 2021 à Merceuil près de Beaune et connaît déjà un beau succès. Entretien avec son créateur, Josselin Bourge.

Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure d'ouvrir votre propre commerce ?

Je suis boulanger depuis plus de 25 ans. J'ai toujours eu envie de me lancer dans une boulangerie à l'ancienne et traditionnelle avec un four à bois. Le covid a été l'occasion de lancer ce projet. On s'est dit pourquoi pas dans notre grange car on habite dans une vieille ferme. On a donc tout rénover avec six mois de travaux réalisés par des artisans locaux et des chantiers participatifs. On a monté un four à bois au mois de mars et au 15 août, l'aventure était lancée.

Pourquoi ce choix de s'installer chez vous ?

Je voulais une boulangerie conviviale où les gens se sentent bien quand ils viennent chercher du pain. La grange est un lieu convivial. Les gens rentrent dans la cour et y discutent. Je trouve super sympa de partager ça avec les gens.

Le magasin et le fournil sont installés dans une grange entièrement retapée - La Boulange de Jo

Vous voulez privilégier les circuits courts et le bio, d'où viennent vos produits ?

Pour les circuits courts, on travaille en grande partie avec des producteurs du village d'à côté. Notre slogan, c'est "90% de nos producteurs à moins de 90 kilomètres". Notre farine vient ainsi de Montagny-lès-Beaune à un kilomètre. Le beurre vient d'une fruitière à Comté du Jura. Nos salaisons viennent d'un petit village situé près de Nolay, donc ce sont au maximum des artisans locaux.

Quels genres de pains proposez-vous ?

Tout en bio. Ce sont des pains au levain. On propose par exemple le pain de Cissé qui est un gros pain sur levain de sarrazin qu'on vend à la pièce ou en tranches. C'est un pain de deux kilos qui va cuire pendant une heure et quart, une heure et demie dans le four. On a aussi des pain d'épeautre, des pains avec des céréales torréfiées. On a également la miche de "Monsieur Blain" qui est réalisée avec la farine issue des céréales de ce producteur, Cyril Blain, de Montagny.

Vous faites aussi de la viennoiserie ?

Oui. J'adore fabriquer de la viennoiserie. Elle est réalisée pur beurre avec du beurre à Comté. Il y a des viennoiseries classiques comme les croissants, les pains au chocolat et les pains aux raisins. Après, on a aussi des viennoiseries adaptées aux saisons comme des croissants aux noisettes, des brioches pomme - raisin, et notre spécialité, très demandée par les clients, c'est la brioche feuilletée.

La Boulange de Jo propose aussi des viennoiseries bio réalisées avec du beurre de Comté - La boulange de Jo

Vous êtes uniquement ouvert le matin, pourquoi ?

Je travaille tout seul en fait. Donc je commence mes journées vers 2h30 du matin et je suis ouvert jusqu'à 13h. L'après-midi est réservée à la sieste. J'étais à la recherche d'une vendeuse pour m'aider à la vente et je viens de trouver quelqu'un samedi dernier. Elle devrait commencer dans une dizaine de jours. Face à la demande, j'étais un peu débordé car je fabriquais et je vendais en même temps, donc j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider.

Vous avez bénéficié d'aides pour vous installer à votre compte ?

Oui, j'ai reçu une aide de Pôle Emploi et j'ai également reçu des aides du conseil départemental de la Côte-d'Or et du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté afin de pouvoir monter mon projet. Comme tout est à la vente en magasin et avec une Amap de Chalon-sur-Saône, maintenant j'aimerais bien travailler avec les restaurateurs.