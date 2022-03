La Nouvelle éco : une boutique d’artisanat d’art ouvre en juin à Bourges

Les Journées européennes des métiers d’art (JEMA), qui se déroulent du 28 mars au 3 avril, sont l’occasion de les mettre à l’honneur. À Bourges, du vendredi au dimanche, une douzaine artisans d’art seront présents pour des démonstrations et présentations de leurs dernières créations au parvis des métiers, face à la cathédrale, et une exposition temporaire, "La valeur n'attend pas le nombre des années", se tiendra au musée des Meilleurs Ouvriers de France.

Plus de visibilité

Élue en octobre 2021, Marie Teyssou est la première présidente de la Chambre des métiers du Cher à être issue des métiers d’art dont elle souhaite renforcer la visibilité. “L’idée des JEMA était au départ d’ouvrir les ateliers au public mais il est difficile de faire venir le public dans des lieux qui sont parfois isolés. C'est pourquoi des regroupements se font au sein d’ateliers ou de sites comme le village de La Borne ou le parvis des métiers à Bourges, explique-t-elle. L’objectif est de faire connaître nos métiers, les rendre attractifs et susciter des vocations. On les présente souvent comme de vieux métiers alors qu’ils s’inscrivent dans notre époque et se réinventent sans cesse.”

Une boutique éphémère

Dans le prolongement des JEMA, la Chambre des métiers du Cher va soutenir la création en juin d’une boutique Loco comme il en existe depuis quatre ans à Chartres et deux ans à Dreux (Eure-et-Loir). Le principe est celui d’une boutique éphémère qui sera gérée par une vingtaine d’artisans d’art qui se relaieront pour assurer des permanences. Elle sera hébergée dans les locaux du parvis des métiers, propriété de la chambre consulaire. “Notre souhait est que ce lieu devienne de plus en plus une vitrine de l’artisanat d’art et plus largement de l'artisanat dans le Cher et qu’il puisse être ouvert à terme toute l’année”, précise Marie Teyssou.

Toujours dans le but de renforcer la visibilité des métiers d’art, un circuit touristique départemental a été créé en février avec l’édition de cartes au format papier et numérique mêlant métiers de bouche et artisanat d’art. Une première liste de 70 artisans a été établie qui est appelée à s’enrichir.