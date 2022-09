La Nouvelle éco : une boutique de jeans de seconde main ouvre à Châteauroux

“Depuis trois ans et demi, j’ai arrêté d’acheter du neuf, explique Camille Aladenise. C’est devenu un réflexe du quotidien : ne plus participer à la fast fashion.” Cette surproduction de vêtements à bas coûts est de plus en plus décriée pour ses nombreuses conséquences sociales et environnementales.

Vente en ligne pendant le confinement

Vendeuse dans le prêt-à-porter et dans les cosmétiques pour différentes enseignes en centre-ville et en périphérie de Châteauroux, la jeune femme de 28 ans a eu l’idée de se lancer dans le jeans de seconde main. “Je suis maman de deux enfants en bas âge. Pendant le confinement je ne pouvais plus travailler mais je ne voulais pas rester sans rien faire. J’ai commencé à faire de la vente en ligne mais avec le projet d’ouvrir plus tard ma boutique. C’était mon rêve”, confie Camille Aladenise.

Elle se fournit auprès d’une chiffonnière dans le Nord : jeans, salopettes, jupes, blousons, chemises... “Je refais un tri pour repérer les défauts et n’avoir que des produits en bon ou en très bon état. Si besoin je les lave ou je fais des petites réparations.” La jeune femme a ouvert sa boutique le 6 septembre sous l’enseigne Inverse C, comme un appel à inverser la tendance. Le premier bilan est positif : “Je ne m’attendais pas à voir autant de personnes et de tous âges. Je pense que le contexte de baisse du pouvoir d’achat se combine avec un comportement plus soucieux de l’écologie.”

Des débuts encourageants pour Camille Aladenise qui, encore lycéenne, s’était fixé pour objectif d’avoir sa propre boutique avant l’âge de 30 ans.