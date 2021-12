La nouvelle éco : une boutique de vêtements chics débarque dans le centre-ville de Mayenne

La nouvelle éco s'intéresse tous les jours aux secteurs de l'économie mayennaise, aux artisans et aux initiatives de notre département. À Mayenne, une commerçante a ouvert le 26 novembre dernier une boutique de prêt-à-porter féminin, Dressing Chic. Marie-Juline Ferron travaille dans la mode depuis de nombreuses années. Mais jusque-là, la native de Mayenne vendait ses vêtements aux domiciles de ses clientes. Cette native de Mayenne fait aujourd'hui le choix de se sédentariser.

"J'avais tout simplement envie de proposer autre chose. _Six ans et demi que mes clientes m'ouvraient leur intimité_, leur petit cocon chez elles, et finalement, j'avais aussi envie à mon tour de leur proposer un joli espace, une jolie boutique" explique la commerçante. "C'est vrai qu'au bout de tant d'années, j'ai un certain réseau, des clientèles fidèles qui étaient également demandeuses."

"L'avantage d'avoir une boutique, c'est que j'ai pu diversifier mon activité : proposer des chaussures, de décoration de la maison et tout ce qui est bijoux, accessoires" explique Marie-Juline Ferron. Elle s'est donc installée au 3 place Georges Clémenceau à Mayenne, et participe à la redynamisation du centre-ville. Un thème récurrent de la campagne des élections municipales l'an dernier.

"C'est vrai que j'en entends beaucoup parler de cette problématique. En étant installée vraiment sur la place principale de Mayenne, les personnes rentrent et me disent "mais c'est super, ça va redynamiser le centre-ville, et votre boutique donne envie". On sent vraiment cet engouement des Mayennaises et des clientes et j'espère apporter modestement mon dynamisme à la ville" termine Marie-Juline Ferron.