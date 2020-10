"La nouvelle Eco" : une boutique dédiée à l'univers Harry Potter ouvre au Mans

C'est un concept qui est en train d'envoûter la France entière. Ce jeudi ouvre au Mans une boutique Sweets dédiée à l'univers d'Harry Potter, le célèbre apprenti sorcier né sous la plume de l'auteur britannique J.K. Rowling avant d'être porté au cinéma. Un concept lancé par Nicolas Rondin en 2017 à Clermont-Ferrand et qui a essaimé dans toute la France d'un coup de baguette magique : trois ans plus tard, ce sorcier du commerce inaugure au Mans sa douzième boutique.

Que des produits dérivés "Warner"

"J'avais la confiserie Harry Potter à Clermont, raconte ce fan de la saga, et je vendais déjà quelques objets. Puis, je me suis dit pourquoi ne pas regrouper dans un magasin tous les produits Harry Potter ?" Baguettes magiques, bouteilles de bière au beurre, bijoux, figurines, mugs, gourdes, parures de lit, agendas... On y trouve donc "tout ce qu'a créé la Warner", qui détient les droits des films Harry Potter. Si les boutiques Sweets ne sont pas considérées comme "officielles", elles ont en revanche l'obligation de ne distribuer que les produits dérivés qui le sont. "On a des rapports très cordiaux avec la Warner, mais ils surveillent ce que l'on vend. Je n'ai pas le droit de vendre du chinois !"

Déjà une 13e boutique en préparation

D'une première boutique minuscule de 10 mètres carré, la matrice clermontoise est devenue "un lieu de pèlerinage" de 140 mètres carrés sur trois étages, souligne Nicolas Rodin, qui a également étendu son emprise à de nombreuses villes : Limoges, Angoulême, Niort, Vitré, Cholet, Poitiers, etc. Et ce n'est pas fini : après l'ouverture ce jeudi de la boutique du Mans, qui emploiera dans un premier temps deux personnes, Nicolas Rondin s'envolera pour réapparaître à La Roche-sur-Yon, où il prépare déjà l'ouverture d'une treizième boutique pour mi-novembre.