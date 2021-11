La nouvelle éco : une boutique dédiée aux menstruations ouvre à Toulouse

Alors que la vente est déjà possible en ligne, Rañute ouvre une boutique dans le centre-ville de Toulouse. Pensée comme un centre d'informations autour des règles, elle doit permettre à chacune de trouver le système réutilisable le plus adapté à son flux. Enfin, selon sa gérante.

Rañute - prononcez "ranioute" - veut décomplexer notre rapport aux règles, ce phénomène que vit la moitié de la population. Serviettes hygiéniques, cups, culottes menstruelles... A chacune de trouver ce qui lui convient le mieux en discutant et en testant directement dans la boutique.

Chez Rañute, tout est réutilisable et c'est un vrai marché, nous explique Marion Lapeyre, gérante de cette nouvelle boutique toulousaine.

Votre boutique vient d'ouvrir le week-end dernier. D'abord, c'est quoi ce nom "Rañute" ?

Ce nom vient en fait d'une expression que certaines personnes avaient employé pour désigner les règles, tout simplement. C'était une manière un petit peu décalée d'aborder ce sujet-là sans trop se prendre la tête.

Pourquoi ouvrir une boutique à Toulouse, est-ce qu'un magasin en 2021, ça marche encore ? Parce que vous avez déjà une boutique en ligne ?

Oui, alors ça marche en effet, et c'est une de nos grandes particularités. C'est qu'avant tout, on veut conseiller les femmes et les personnes menstruées qui viendront nous voir. On va proposer toutes les protections périodiques qui ne soient pas du jetables donc tout est entièrement réutilisable.

Donc, ça comprend les culottes menstruelles, les cups et également des serviettes qui vont vraiment s'apparenter à ce que tout le monde connaît comme serviettes jetables. Mais là, du coup, c'est des serviettes réutilisables, donc lavables.

Est-ce que c'est vraiment un marché ?

Oui, c'est un marché. Parce que c'est même incroyable que ça n'existe pas encore, parce que il y a des boutiques pour à peu près tout le reste de nos vies. On peut acheter à peu près n'importe quoi et ça, ça n'existait pas encore.

En France, on estime à peu près que 16 à 17 millions de personnes ont leurs règles à l'heure actuelle. Pour exemple, il y a 11 millions de fumeurs et on trouve des tabacs à tous les coins de rue.

Il y a essentiellement, je dirais, deux aspects qui font que ça émerge à l'heure actuelle : d'abord, l'aspect écologique. Ça représente énormément de déchets tous les ans toutes les protections jetables. Environ 100 milliards de produits sont jetés dans le monde chaque année. Puis ça se décompose très, très mal, puisque qu'il y a beaucoup de plastique.

Et l'autre aspect, c'est qu'on a besoin d'en parler. En fait, que ce ne soit plus un tabou, que les toutes jeunes filles qui viennent de les avoir pour la première fois trouvent un espace où elles puissent poser toutes les questions dont elles n'osent pas forcément parler à la maison. =

Elle est où cette boutique ?

À Toulouse, boulevard Armand Duportal, au numéro 1, juste à côté de la place Saint-Pierre. On peut très bien venir, par exemple la première fois, chercher les conseils de trouver le produit qui nous convient. Et puis, après tout à fait se réapprovisionner au besoin sur le site Internet.