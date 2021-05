La nouvelle éco : une boutique en ligne de vêtements éco-responsables pour enfants

Installée depuis quelques mois à Mézières-sous-Lavardin, dans la Sarthe, la boutique en ligne littlepop.fr de Nathalie Edlinger propose aux parents des malles de vêtements qui mêlent occasion et marques engagées. On essaie chez soi et on garde seulement ce qui convient.

Simplifier le shopping "éco-responsable" des parents pour vêtir leurs enfants. Voilà la promesse faite par Littlepop.fr, la société montée en 2019 à Paris par Nathalie Edlinger. Laquelle s'est implantée depuis le mois de mars dernier à Mézières-sous-Lavardin, "par amour pour la campagne sarthoise et pour une question de cohérence avec le projet", souligne la startupeuse.

De 90 € à 300 € pour une malle de vêtements

Le principe de sa boutique en Ligne ? Acheter des lots de vêtements pour enfants qui mêlent du neuf de marques responsables et de l'occasion. "On remplit un profil sur notre site, en précisant les données de base comme la taille de l'enfant, le style recherché et les besoins. Et à partir de ça, on conçoit la malle et on l'expédie." Le client fixe aussi son budget : entre 90 € et 300 € pour une malle de cinq à dix articles. Après livraison, il procède aux essayages et conserve seulement ce qui l'intéresse. Pour le reste : retour à l'envoyeur. "En même temps, précise Nathalie Edlinger, on peut nous renvoyer des vêtements devenus trop petits pour les enfants et que l'on rachète en bon d'achat valable sur une prochaine malle."

Tous les vêtements neufs proviennent de "marques engagées qui travaillent avec des matières naturelles et des conditions de travail dignes". Quant aux vêtements d'occasion, qui connaissent une deuxième ou une troisième vie, ils sont remis en état pour intégrer le cycle vertueux de l'économie circulaire. D'où la dimension éco-responsable de Littlepop.fr, qui vise une croissance "raisonnée mais ambitieuse" et des "embauches pour la préparation des malles sur fin 2021-début 2022."