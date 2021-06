La nouvelle éco : une boutique éphémère à Laval recrée l'ambiance d'un festival de métal

Une boutique éphémère vient de se lancer à Laval, près du Palais de justice. Le magasin s'appelle "Crève", comme la marque de vêtements en ligne créée par le Lavallois Pierre Cléry, et mêle salon de tatouage et vente de produits locaux.

Quand on franchit la porte de Crève, on retrouve une partie de l'ambiance d'un festival de métal ou de rock. La boutique éphémère vient d'ouvrir ses portes à Laval, près du Palais de justice : elle sera ouverte jusqu'au 27 juin. Le nom vient en fait de la marque de vêtements en ligne créée par Pierre Cléry. Ce Lavallois de 36 ans a l'habitude d'être présent lors de festivals ou de conventions de tatouages. Avec la crise sanitaire, il a dû réinventer son activité. En attendant le retour des festivals, Pierre Cléry fait donc connaître ses vêtements pour la deuxième consécutive dans une boutique éphémère, où les clients peuvent également se faire tatouer ou acheter des produits locaux.

Les clients peuvent se faire tatouer dans la boutique éphémère Crève. © Radio France - Maïwenn Bordron

Salon de tatouage et produits locaux

Pierre Cléry a eu l'idée de cette boutique éphémère pour pallier l'absence de festivals ou de conventions tatouages. En temps normal, il vend les vêtements de sa marque Crève sur ce type d'événements. "Nous, on travaille principalement dans les festivals et les conventions tatouage et n'ayant rien, on s'est dit qu'on allait ramener un peu de notre culture dans ma ville à Laval et on a fait venir avec nous, en collaboration le shop tatto Satan Pouet Pouet qui vient de Nancy", décrit ce Lavallois de 36 ans.

Je crois que ça fait du bien à tout le monde de voir un vent de nouveauté après les périodes difficiles qu'on a passées.

Pierre Cléry, créateur de la marque Crève

La boutique propose donc à la fois des vêtements de la marque Crève clothing, dessinés par des tatoueurs, mais également des produits locaux. "On a Les petites raffinées qui font des fleurs séchées avec des têtes de mort. On a Face Frick, un artiste angevin qui lui fait des têtes de Playmobil et qui nous a fait notre bar. Et on a une bière d'Ambrières les Vallées qui a été faite par la brasserie Geslin", énumère le créateur de la marque Crève, à l'origine de ce projet de boutique éphémère.

La boutique éphémère vend également des produits locaux, comme des bières brassées à Ambrières-les-Vallées. © Radio France - Maïwenn Bordron

Avec cette boutique, Pierre Cléry ne s'est pas donné pour objectif de pallier ces pertes financières liées à la crise sanitaire. "C'est plus pour se faire plaisir. C'est plus pour amener un peu cette culture, plus que vraiment une notion financière", affirme-t-il. Les clients peuvent également se faire tatouer à l'étage. "On a le choix entre cinq tatoueurs avec des styles artistiques vraiment très différents les uns avec les autres", souligne Pierre Cléry.