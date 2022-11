La Nouvelle éco : une boutique éphémère de flippers ouvre à Argenton-sur-Creuse

“Tout a commencé il y a quatre ou cinq ans, se souvient Michel Flageul, brocanteur depuis 2008 à Argenton-sur-Creuse. J’ai voulu me faire un petit plaisir avant Noël : je me suis offert un flipper. Mais je n’ai pas eu le temps d’y jouer. Le samedi matin, je l’installe dans ma boutique et à midi, il était vendu alors qu’un buffet, je vais parfois attendre un an avant de le revendre !”

L’histoire se répète dans les semaines suivantes, ce qui décide le brocanteur à partir à la recherche de ces machines emblématiques des bistrots et salles de jeux jusqu’au début des années 2000. “Beaucoup dorment dans des garages. Je les récupère, je les fais réviser par un professionnel et ils repartent pour une seconde vie. Toutes les pièces se trouvent soit en original, soit en copie”, précise Michel Flageul.

Le brocanteur ouvre une page Facebook Flipper et compagnie où il reçoit de nombreuses demandes : “Je livre dans toute la France des modèles allant du milieu des années 1960 aux années 1990. Les gens, ça leur rappelle des souvenirs, l’époque où ils jouaient au flipper dans les bars.” Il est également présent les fins de semaine sur des salons vintage notamment.

Toucher une clientèle locale

Pour la fin de l’année, sa boutique rue Ledru-Rollin étant trop petite pour le faire, il a eu l’idée de louer un local rue Auclert-Descottes, à côté du restaurant Le Cheval Noir, pour y présenter des flippers de différentes époques mais aussi un baby-foot, du mobilier de bar rétro, des panneaux et objets publicitaires. Son souhait est de pouvoir toucher une clientèle locale. En raison de ses livraisons, cette boutique éphémère ne sera pas ouverte à des horaires réguliers. Il est donc préférable d’appeler avant de venir pour se renseigner au 06 08 50 36 26.