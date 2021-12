La nouvelle éco : une boutique éphémère de produits made in France à Rennes

Des cadeaux éthiques et made in France pour Noël. C'est l'idée d'une boutique éphémère installée à Rennes tout le mois de décembre. Maison Guirec, du nom de son créateur Guirec Joubert, rassemble les produits d'une dizaine de créateurs.

Bretons bien sûr, mais pas que. "L'idée, c'est d'avoir des marques qui soient transparentes et cohérentes dans les valeurs", explique le gérant. "C'est à dire transparence de production, sur le fournisseurs et sur les prix pratiqués." Parce que la fabrication française a un prix, et Guirec Joubert plaide pour l'expliquer à ses clients. "Les gens veulent comprendre d'où viennent les produits, qui est derrière la marque et la période de Noël est très propice pour ça, pour prendre le temps d'échanger sur ce qu'on achète."

En tout une dizaine de marques sont présentées, allant du textile aux bijoux, en passant par la maroquinerie ou les bougies végétales. "J'ai l'impression que ça fait quelques années et quelques Noëls où les personnes essayent de consommer plus local, plus respectueux et d'offrir peut être moins de cadeaux, mais des cadeaux de meilleure qualité."

Une boutique pérenne en 2022 ?

Guirec Joubert est un briochin de 26 ans. Après des études à Sciences Po Rennes et des expériences professionnelles au Canada et à Nantes, il a créé Maison Guirec. Conséquence aussi de la fatigue de voir ses expériences professionnelles précédentes s'arrêter en raison de la crise sanitaire. L'ouverture de cette boutique, "c'est un test pour voir si le projet Maison Guirec, qui est de mettre en avant des créateurs et créatrices de France, peut fonctionner avec une boutique physique pérenne en 2022."

Le choix de la ville de Rennes n'est pas non plus un hasard, un endroit "très propice pour ce type de test parce que les Rennais sont assez ouverts, en général assez curieux et assez sensibles à ces questions de mieux consommer", estime Guirec Joubert. En parallèle, il veut aussi faire de Maison Guirec une entreprise qui exporte ces créateurs français dans des pays où ils n'osent pas forcément aller. Notamment la Slovénie.