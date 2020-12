La nouvelle éco: Une boutique éphémère ouvre ce mercredi à Auxerre

Une boutique éphémère ouvre cette semaine à Auxerre. Elle doit permettre à quatre artisans d'art de vendre leurs productions avant les fêtes de fin d'année. Une initiative portée par la Communauté de l'Auxerrois et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.

Le centre ville d'Auxerre accueille quatre artisans d'art dans une boutique éphémère à partir de ce mercredi 8 décembre. Ils vont ainsi pouvoir exposer leurs créations au public tous les jours jusqu'au 31 décembre. Thierry Humblot est chargé de développement économique à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.

-Quels sont les artisans qui seront présents dans cette boutique éphémère et sur quels critères ont-ils été choisis?

La sélection a été faite selon un certain nombre de critères. Premièrement être un artisan d'art, habiter dans l'auxerrois, ensuite proposer des objets ou œuvres qui correspondent à la période de Noël. On y trouve par exemple un coutelier forgeron, des objets de loisirs créatifs, des bijoux fantaisie et objets de déco. Pour respecter les règles sanitaires, le local ne peut accueillir que quatre artisans d'art.

- Pour ces artisans , c'est une véritable opportunité en cette période difficile?

Effectivement car depuis le mois de mars et la pandémie, ces artisans n'ont pu exposer leurs travaux et participer à des salons ou des marchés. Pour eux, c'est donc la première fois depuis longtemps qu'ils peuvent montrer leur travail et vendre. Car l'idée est bien de les aider pendant cette période de fêtes. Ils ne paient pas de loyer. Cette formule existe aussi à Sens.

-Est ce qu'on peut imaginer que ces opérations deviennent pérennes après les fêtes?

Il y a une réflexion en cours avec la communauté de l'auxerrois pour le renouvellement de boutiques éphémères en 2021 toujours avec des métiers d'arts. D'autres opérations ponctuelles comme celle là pourraient avoir lieu avec des baux un peu plus long ou d'autres corps de métiers.

La boutique éphémère est située place de l'hôtel de ville à Auxerre, à l'emplacement de l'ancienne boutique kookaï.