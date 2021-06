La Nouvelle Éco : une boutique Feuillette ouvrira mi-septembre à Vierzon

Depuis 2009, Jean-François et Laure Feuillette ont développé un concept de boulangerie-pâtisserie et salon de thé : 80 % de ce qui est vendu est fabriqué sur place à partir de matières premières de qualité et au maximum origine France. L’accent est mis sur l’accueil avec des fauteuils club et une décoration soignée "pour que les clients se sentent comme à la maison". “On ne néglige rien”, insiste Jean-François Feuillette.

La première enseigne a ouvert à Blois en 2009. Le réseau en compte aujourd’hui quarante, principalement dans des villes entre 15 000 et 25 000 habitants. Six nouvelles boutiques ont ouvert durant l’année écoulée, dont une à Pithiviers dans le Loiret, malgré la crise sanitaire.

Un patron médiatique

Faute de dégustations sur place, l’accent a été mis sur la vente à emporter avec un renforcement de la gamme traiteur. “Nous avons eu une grosse baisse d’activité pendant le premier confinement mais dans l’ensemble, nous nous en sommes bien sortis”, commente Jean-François Feuillette que l’on a pu voir récemment dans l’émission Patron incognito sur M6 et qui choisira le gagnant lors de la finale de Mon gâteau est le meilleur de France, également sur M6.

20 à 30 emplois créés

“Cela faisait une dizaine d’années que nous voulions nous installer à Vierzon. Après Bourges et Romorantin, cela faisait partie de notre stratégie de développement”, précise-t-il. Pour cela il fallait trouver l’emplacement adéquat. C’est chose faite : la nouvelle boutique ouvrira mi-septembre avenue du 8 mai 1945 au niveau d’un giratoire sur une partie de l’ancienne friche LFM. Les travaux sont en cours. De 20 à 30 emplois vont être créés.

L'enseigne Feuillette réalise un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros avec une progression annuelle à deux chiffres.

Les recrutements ont démarré. Pour postuler : recrutement@feuillette.fr.