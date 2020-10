La nouvelle éco : une boutique vend du cannabis légal à Reims

Dans la boutique "Brin d'herbe", ce sont les shampoings secs, les huiles essentielles, les produits ménagers et autres brosses à dents à têtes amovibles, qui occupent la plus grande partie des 30 mètres carrés. "Tout est bio, 100% français et au maximum local", insiste Mathieu Bersot, le patron des lieux, "Tout est là pour consommer écologiquement sans se ruiner".

Les produits au CBD ne représentent finalement qu’une petite vitrine à côté du comptoir : des fleurs, des tisanes, et des huiles. Le CBD, ou cannabidiol, est parfaitement légal puisque cette molécule du cannabis n’a pas d’effet stupéfiant. "Ca agit sur le muscle, ça va détendre, mais ça n'altère absolument pas votre conscience", affirme Mathieu Bersot, "Le grand public malheureusement ne connaît pas. Dès qu'on parle de cannabis on entend drogue, alors que pas du tout !".

Des tisanes, des huiles et des fleurs de cannabis sont vendues chez "Brin d'herbe" © Radio France - Aurélie Jacquand

La substance interdite en France c'est le THC, celle qui donne l'effet "défonce". Il est interdit de vendre ou d'acheter des produits contenant plus de 0,2% de THC et selon Mathieu Bersot il faut se méfier des fournisseurs : "En Europe, le taux autorisé est de 1% donc quand vous demandez à un fournisseur de vous vendre moins de 0,2%, souvent il ne change que l'étiquette ! Beaucoup de boutiques se sont fait avoir comme ça". Pour éviter ça, lui préfère faire contrôler tout ce qu'il vend par un laboratoire privé, quitte à perdre du temps et de l'argent.

Une boutique dédiée au bien-être

Il y aurait environ 400 boutiques vendant des produits au CBD en France, mais le concept inventé par Mathieu Bersot va plus loin puisque derrière sa boutique, il loue des espaces à des praticiens de médecine douce (sofrologie, massage, naturopathie...). "L'idée c'est de faire une sorte de co-working, de leur permettre de s'installer à Reims dans un lieu qui ne leur coûte pas cher. Et puis leurs patients deviennent nos clients et vice et versa", dit Mathieu.

Et ça fonctionne à tel point que Mathieu a déjà prévu d’ouvrir des franchises à Charleville-Mézières et Vitry-le-François et des filiales à Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay.

"Brin d'herbe", c'est avant tout des produits hygiéniques bio et 100% français © Radio France - Aurélie Jacquand

