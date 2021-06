La nouvelle éco : une box comment dire ? Oulala

C'est une box toute neuve qui vient tout juste d'être envoyée aux premières clientes. La Oulala Box est née d'une idée de famille. "Quand ma cousine canadienne venait me voir en France je lui préparais toujours ensuite des petites boites avec des produits français dont Stéphanie raffolait, du coup on s'est dit mais pourquoi pas lancer l'idée d'une box en mettant en avant des produits made in France" raconte Lucie Wozniak. Les deux cousines ont réfléchi aux habitudes d'achats que les femmes peuvent avoir dans leur consommation chaque mois et c'est comme ça que dans chaque box on retrouve des accessoires de décoration, des cosmétiques, des accessoires de mode des produits gourmands et enfin des produits éco responsables et des bijoux.

une box qui se veut tendance et qui sera vraiment différente chaque mois.

Pour 44,95 euros par mois vous recevez donc cette fameuse Oulala Box avec que des produits français.