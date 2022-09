La nouvelle éco : une braderie solidaire organisée pour les étudiants de Montpellier

Voilà de quoi meubler son nouvel appartement pour presque rien. Une braderie solidaire destinée uniquement aux étudiants est organisée ce samedi 3 septembre à partir de 17h, devant la Cité Boutonnet de Montpellier. Derrière ce projet, l'association Mouvement Circulaire Etudiant, qui veut "lutter contre la précarité étudiante", alors qu'une étude vient de monter que l'inflation pénalise en priorité les plus précaires et les plus jeunes.

Entretien avec Jil Heck, bénévole de l'association Mouvement Circulaire Etudiant chargée du projet.

Quels types d'articles va-t-on retrouver dans cette braderie solidaire ?

_S_urtout du petit mobilier, de l'électroménager, mais aussi beaucoup de vaisselle, d'ustensiles de cuisine ou encore de la déco. Ce sont des objets que l'on a récupéré d'étudiants qui sont partis parce qu'ils ont quitté leur appartement. Deux euros pour un micro-ondes par exemple, pour une table basse, ça peut être trois euros. Donc ce sont vraiment des prix très bas pour lutter contre la précarité étudiante. Niveau vaisselle, on a plus de 2.000 d'objets, du mobilier et de l'électroménager, on en a aussi une centaine. Il y a de quoi revendre et satisfaire tout le monde.

Vous sentez sur le terrain que les étudiants ont besoin de ce genre d'opération ?

Oui. Déjà, il y avait un énorme besoin d'étudiants qui quittent leur appartements, stressés parce qu'ils n'arrivaient pas à revendre leurs objets et ils sont très contents de pouvoir donner et avoir un impact pour d'autres étudiants. C'est une idée de solidarité qu'on retrouve beaucoup. Et quand on a dit qu'on allait tout revendre à très bas prix aux étudiants, ils nous ont dit qu'ils auraient aimé avoir le même projet quand ils se sont installés il y a quelques années. Pour l'instant, on a que des retours très positifs.

C'est la première braderie solidaire que l'association organise, comment cette idée vous est venue ?

Il y a deux ans, il y avait un appel à projet de l'université de Montpellier qui s'appelait "Les défis verts". Et nous, on a postulé avec notre projet de ressourcerie, de braderie solidaire. On est huit personnes du même master et on a visité ensemble, dans le cadre des cours, une structure de réemploi et ça nous a beaucoup plu. On a vu que ça n'existait pas pour les étudiants. Donc on avait envie de monter le même projet. Après, on a été accompagnés et on a eu aussi quelques subventions de l'université, ça nous a beaucoup aidés.