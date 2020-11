La nouvelle éco : une "brigade du numérique" pour aider les commerçants mayennais

15 apprentis de plusieurs entreprises de la Mayenne vont sensibiliser des commerçants au numérique, afin qu'ils puissent continuer à travailler malgré la fermeture de leurs magasins et le confinement. Une initiative portée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Mayenne.

Des alternants en entreprise vont au soutien des commerçants de la Mayenne. Ces jeunes, dans les prochains jours, sensibiliseront des commerçants volontaires dans la digitalisation de leur commerce et dans le développement de boutiques en ligne. Une alternative vitale économiquement pendant ce confinement. et leur permettre du coup de vendre leurs produits pendant le confinement.

Au total,15 apprentis forment cette "brigade du numérique". Ils travaillent à la base pour des sociétés telles que Nounou Adom, Maison et Services ou encore HMS Spid. Des entreprises dirigées par Patrice Deniau, l'actuel président de la Chambre de Commerces et d'Industries de la Mayenne. "Aujourd'hui on ne peut pas ne rien faire. Il ne faut pas attendre de voir des commerçants disparaître. Le e-commerce est aujourd'hui accessible à n'importe quelle petite structure. C'est une vraie opportunité pour la ruralité" explique-t-il.

20% des commerçants du département

Les commerçants ont la possibilité, par exemple, de s'inscrire sur l'application Ma Ville Mon Shopping. Les apprentis les formeront à l'utilisation de certains réseaux sociaux si besoin est. "Mon objectif c'est qu'il y ait 20% des commerçants mayennais qui soient sur ces places de marchés (...) peut-être que demain 10 ou 15% de chiffre d'affaires réalisés grâce au e-commerce, feront que l'entreprise sera viable" termine Patrice Deniau.