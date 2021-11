La nouvelle éco : une charcuterie 100% corse ouvre ses portes dans le centre-ville de Laval

Une charcuterie corse a ouvert ses portes le mardi 2 novembre dans le centre-ville de Laval. L'Instant corse a été lancé par Julien Bel, qui est déjà à la tête des restaurants lavallois La galette et la Table du Couesnon. Il a voulu se diversifier et propose donc des produits 100 % corses.

"Ça ne peut que marcher"

"On va avoir de la coppa, du lonzo, du figatellu et un peu de fromage de brebis corse", décrit Julien Bel dans son magasin rue des déportés. Sa boutique propose également des "sandwichs à base de charcuterie corse et des sandwichs plus traditionnels", ainsi que des viennoiseries.

Avant de se lancer dans une charcuterie corse, Julien Bel a un temps envisagé d'ouvrir une sandwicherie basique puis il a pensé à des "automates à pizza". "Je me suis dit que je travaillais déjà quasiment 15 heures par jour : si les machines étaient vides le samedi et dimanche, il fallait que je revienne bosser, donc ce n'était pas le bon plan", explique le gérant de L'Instant corse. Julien Bel a donc eu l'idée d'un magasin qui proposerait des produits 100% corses car il est "amoureux de la charcuterie corse et de la Corse pour y aller en vacances". Comme il y avait "rien dans le coin", l'idée a donc fait son chemin jusqu'à l'ouverture du magasin le 2 novembre.

La première épicerie corse, on va la trouver à Nantes.

Julien Bel

La charcuterie corse est réalisée à base de porc nustrale. "C'est un cochon élevé, charcuté en Corse, qui vit en liberté dans le maquis et qui se nourrit principalement et exclusivement du goût de glands et de châtaignes", détaille Julien Bel. Le gérant de L'Instant corse sait que la demande sera au rendez-vous : "Les connaisseurs reconnaîtront ici la qualité de la viande. Ça ne peut que marcher si on propose toujours un produit de qualité, de toute façon, quoi qu'il arrive", affirme-t-il.

Dans quelques semaines, Julien Bel vendra également des pizzas faites maison avec de la charcuterie corse.