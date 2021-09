Après 10 ans dans la restauration à Bordeaux, une cheffe lance son food-bike

Après 10 ans d'expérience de cheffe dans différents restaurants de Bordeaux, Angèle a décidé de créer son food bike, et de proposer des salades repas aux salariés des différentes zones industrielles de la métropole. Le weekend elle vous propose de privatiser son food bike pour un brunch entre amis chez vous ou dans votre entreprise. Un saut dans le grand bain de l'entreprenariat en adéquation avec ses valeurs (l'écologie, le bien-être) et ses envies ( une cuisine saine, de saison et en circuit court). Pour symboliser ce nouveau départ, elle a baptisé son food-bike Sans les petites roues. Le démarrage a lieu cette semaine.

Un secteur hyper concurrentiel

Si Angèle n'a pas eu besoin d'un gros investissement de départ ( 10 000 euros pour un food-bike flambant neuf), elle a néanmoins choisi un secteur, celui de la restauration mobile, hyper concurrentiel et qui s'est encore plus développé pendant la crise sanitaire. Pour l'instant la cheffe n'a trouvé que 2 emplacements au Bouscat le lundi, et à Pessac Bersol le mardi. Elle recherche encore des emplacements sur la métropole pour le jeudi et le vendredi. "Pour avoir un emplacement à Bordeaux par exemple, la commission de la mairie qui les attribue se réunit une fois par an. J'ai envoyé mon dossier et maintenant je croise les doigts, car je sais que nous sommes très nombreux à avoir déposé une demande" explique-t-elle. En attendant, Angèle démarche aussi les entreprises qui peuvent à la pose déjeuner, autoriser ces food bikes et food trucks à s'installer sur leurs parkings.

Pour compléter ses revenus, la cheffe d'entreprise mise également sur les réservations le weekend. "Je propose la privatisation de mon food bike le samedi et le dimanche pour un repas que j'affectionne particulièrement: le brunch".

Lancement du food bike Sans les petites roues cette semaine, avec 2 formules: 10 euros pour le bowl avec viande + dessert maison, 8,50 euros pour le bowl végétarien avec dessert maison.

Retrouvez La Nouvelle Eco tous les matins à 7h15 sur France Bleu Gironde.