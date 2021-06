La Nouvelle éco : la deuxième chèvrerie biologique de la Somme verra le jour en février à Ailly-sur-Noye

À 30 ans, Marion Coulombel décide de créer son élevage de chèvres en agriculture biologique. Après des études en gestion et commerce des entreprises agricoles et agroalimentaires, et après avoir travaillé dans le marketing de la nutrition animale, elle a fait le choix de revenir à un mode de vie plus proche de la Nature.

La Nouvelle éco : une chèvrerie biologique verra le jour en février à Ailly-sur-Noye Copier

L'enclos en bois, l’atelier de transformation et le magasin naîtront en février. Les travaux sont lancés depuis un mois. Marion Coulombel a déjà sélectionné 45 chèvres alpines et 3 boucs de la région Centre Val de Loire pour constituer son cheptel. Il est possible de les parrainer via une cagnotte en ligne MiiMOSA.

Ses fromages et ses glaces seront majoritairement commercialisés en vente directe à la ferme, sur certains marchés ou par le biais d’AMAP, en épicerie aussi, sur les étals de fromagers et chez des restaurateurs. Elle proposera des fromages frais, aromatisés, moelleux et secs, du lait en bouteille, des faisselles, et des glaces.