La nouvelle éco : une chocolaterie nancéienne propose la livraison à domicile en plus du retrait en boutique

En mars dernier, leurs boutiques de Gérardmer et Nancy sont restées closes. Cette fois, depuis le 30 octobre et le nouveau confinement, les chocolatiers Schmitt ont choisi de maintenir leurs commerces ouverts. Mais le constat est là : "On est de l'ordre de deux à trois fois moins de clients par jour", indique Nicolas Schmitt, responsable de la boutique de Nancy.

Les clients sont invités à passer leurs commandes. "Ca permet d'aller un peu plus vite et je pense qu'il faut prendre de nouvelles habitudes notamment dans l'optique du mois de décembre où il y aura certainement plus de monde", souligne Nicolas Schmitt. "Les commandes se font par téléphone exclusivement puisque nous avons des produits très frais. Vous venez les retirer directement en boutique."

Pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer, on propose de livrer jusqu'à 15 km de nos boutiques, moyennant 10€ de frais de livraison. A partir de 50€, les frais sont offerts - Nicolas Schmitt

La gamme de chocolats sera sans doute un peu réduite pour les fêtes de fin d'année © Radio France - Isabelle Baudriller

"On est globalement optimistes"

Et les fêtes de fin d'année ? Décembre représente un tiers du chiffre d'affaires annuel, avant Pâques, pour la chocolaterie Schmitt. Cette année, comment vont se passer les ventes ? Les clients seront-ils au rendez-vous ? Le confinement sera-t-il levé en décembre ? L'entreprise familiale envisage de réduire un peu la gamme de chocolats. Nicolas Schmitt veut toutefois rester positif. "On est globalement optimistes, déjà par nature. On n'a pas l'habitude dans la famille de se laisser abattre. Je suis confiant aussi parce qu'à l'issue du premier confinement, on a vu que les gens avaient envie de sortir, de profiter, de se faire plaisir. Je pense que le mois de décembre sera malgré tout plutôt bon."

