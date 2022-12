La Nouvelle éco : une chocolaterie nouvelle tendance vient d'ouvrir à Argenton-sur-Creuse

Depuis quatre ans, la fabrication du chocolat est devenue une vraie passion pour Thibaut Pinardon : il est intarissable sur le sujet ! Son intérêt est né alors qu’il travaillait pour la célèbre maison de gastronomie de luxe Fauchon à Paris.

ⓘ Publicité

“J’ai ensuite travaillé pour Patrice Chapon, un des premiers chocolatiers en France à développer le concept bean to bar (de la fève à la tablette), raconte-t-il. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que la plupart des professionnels travaillent à partir d’un chocolat de couverture. Torréfier les fèves de cacao offre une plus grande capacité au niveau des goûts.” Les fèves sont sélectionnées pour leur puissance aromatiques auprès de petits producteurs.

Ce projet d’installation, Thibaut Pinardon avait à cœur de le concrétiser dans le Berry, à Argenton-sur-Creuse, où il passait ses vacances quand il était enfant chez ses grands-parents. “Je voulais aussi quitter Paris pour avoir un cadre de vie plus agréable”, confie ce jeune papa de 33 ans.

Quelques mois de travaux

Il a saisi l’opportunité de la vente d’une ancienne charcuterie avec son laboratoire rue Auclert-Descottes pour franchir le pas. “Je suis arrivé en juillet, le temps de faire les travaux pour pouvoir ouvrir début novembre avant les fêtes de fin d’année qui sont une grosse période d’activité dans notre métier, rappelle-t-il. Cela me permet d’expliquer le concept de bean to bar, de faire déguster ma production et d’estimer la demande afin de préparer la saison prochaine.”

Rue Auclert-Descottes, la façade de la boutique ne passe pas inaperçue. - Trois Chocolats

Dans sa boutique qui a pour pour enseigne Les Trois chocolats, on trouve des tablettes, des coffrets gourmands, des bonbons, des mousses pure origine et bien sûr en cette période des pères Noël et des rennes en attendant un chocolat vegan au lait de coco. Thibaut Pinardon aimerait également travailler avec des producteurs locaux de noisettes et de châtaignes. “Depuis que l’on a ouvert le 8 novembre, nous avons un très bon accueil de la part de la clientèle”, se réjouit-il. Et pour les personnes qui ne sont pas sur place, on peut également passer commande sur son site internet .