La Nouvelle éco : une cinquantaine d’entreprises du Cher ouvrent leurs portes cet été

Après deux années compliquées en raison du Covid, 2022 marque la relance des “Visites secrètes” proposées chaque été par l'AD2T (Tourisme et Territoires) du Cher. “On sent un certain engouement de la part des entreprises comme du public, note Nathalie Roger qui coordonne l’opération. Depuis que les réservations ont ouvert le 2 juin, nous avons déjà plus de 200 inscriptions.”

Se faire connaître

Quarante-huit entreprises de toute taille et issues de différents secteurs d’activité vont ouvrir leurs portes cette année. Elles n’étaient que trente-neuf l’an passé. Parmi elles, une quinzaine de nouveaux participants comme la Tonnellerie Gauthier à Menetou-Salon ou la Ferme de la bergerie à Lignières. Ces visites sont pour elles une bonne occasion de se faire connaître. “C’est une opération de communication qui est gratuite pour elles”, précise Nathalie Roger.

La Tonnellerie Gauthier fait partie des nouvelles entreprises qui participent cette année. - Ad2T du Cher

Au total, 217 visites sont programmées jusqu'au 15 septembre. Elles se déroulent par petits groupes de 15 à 20 personnes, parfois moins selon la configuration des lieux, et durant en moyenne 1h30. Dans certains cas, il peut être interdit de prendre des photos afin de protéger les secrets de fabrique.

Plus de visiteurs cette année ?

L’AD2T gère toute la partie communication et réservations, l’entreprise s’occupe, elle, de l’accueil des visiteurs, ce qui n’est pas toujours évident l’été car une partie du personnel est en congés. L’édition 2021 avait attirer 1500 visiteurs. L’AD2T espère revenir à son niveau d’avant Covid autour de 2000 personnes.

Les visites se font uniquement sur réservation sur internet ou au 02 48 48 00 23 ou auprès de l’office de tourisme de Bourges. Tarif : 4 euros – Gratuit moins de 12 ans. Le programme complet, c'est ici.