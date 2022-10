La Nouvelle éco : une cinquantaine d’entreprises réunies ce jeudi au parc des expos du Blanc

“On colporte l’idée que notre territoire est pauvre et dépourvu de forces vives. Or, c’est le contraire, on a beaucoup d’entreprises très performantes sur le territoire”, met en avant Claude Mériot, président de la communauté de communes Brenne-Val de Creuse.

Mieux faire connaître ce tissu économique, c’est un des buts du Village entreprises du territoire qu'elle organise ce jeudi au parc des expositions du Blanc en partenariat avec la ville du Blanc, Pôle emploi, l’agence DEV'UP Centre-Val de Loire, BGE Indre et la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Indre. Une cinquantaine d’entreprises ont répondu présent représentant les différents secteurs d’activités, de même que vingt-cinq organismes de formation et d’orientation.

La matinée est réservée aux scolaires. Trois cents collégiens et lycéens sont attendus. “L’idée est de leur faire rencontrer les entreprises, qu’ils échangent avec les responsables sur les métiers existants sur le territoire et qu’ils prennent connaissance des attentes des entreprises”, précise Claude Mériot.

Compétences et profils recherchés

L’après-midi sera, elle, ouverte à tout public et notamment aux personnes à la recherche d’un emploi ou en reconversion professionnelle. Des offres d’emploi seront affichées. Le Klub extraordinaire, une structure pilotée par la Région Centre Val de Loire, permettra aux visiteurs une expérience immersive. Enfin, l’idée est aussi de permettre aux représentants des forces économiques du territoire d’échanger et de mieux se connaître. Entrée gratuite de 14h à 17h30.