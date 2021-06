La nouvelle éco : une cinquantaine de commerçants ont lancé leurs ventes privées à Abbeville

C'est parti pour les ventes privées dans une cinquantaine de commerces à Abbeville. Décoration, vêtements, chaussures...les clients sont déjà au rendez-vous depuis deux jours. La crise sanitaire a finalement renforcer le besoin du contact direct et du retour au cœur des magasins.

Dans la rue Saint-Vulfran, à Abbeville, des pancartes fleurissent sur les vitrines des commerces : "Ventes Privées, jusqu'à - 70%".

Dans les grandes chaînes, les clients sont au rendez-vous depuis deux jours. L'engouement n'est clairement pas le même que l'année dernière au moment même de la deuxième phase du premier confinement. Selon les commerçants, les clients fidèles n'ont pas changé leur habitude de consommation. Au contraire, la crise sanitaire a boosté leur retour en magasin.

Du côté des indépendants, les commerçants font un effort sur la communication explique Thomas Delcuze Président de l'association des commerçants : "Pour eux l'histoire de la carte de fidélité, l'histoire du fichier client n'était pas forcément monnaie courante mais la crise covid aura permis aux commerçants de faire différemment leur communication et de cibler les clients".

Seul une cinquantaine de commerces ont lancé les ventes privées parmi 300 et quelques à Abbeville. Les plus en difficulté ont lancé des promotions depuis leur réouverture, il y a un mois, pour cibler un plus large public.