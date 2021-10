La nouvelle éco : une clôture créée dans la Somme pour protéger les cultures contre le gibier

Tout est parti d'un constat : les dégâts agricoles causés par les grands gibiers sont de moins en moins supportables par les fédérations de chasseurs. "Aujourd'hui, ce sont les fédérations qui indemnisent les agriculteurs, explique Christophe Laignel, le président de l'Enrouleur Français. De plus en plus de couts à supporter à cause de l'augmentation énorme de la population de sangliers, de la baisse du nombre de chasseurs, et enfin de la valorisation des cultures, souvent bios ou spécifiques".

Quatre modèles de clôture

Quatre modèles de clôtures ont donc été développées : "On a la clôture pour lapins, pour les particuliers ou des industriels avec des cultures légumières. Et puis la clôture _sanglier_s, ainsi que la clôture cervidés". A cela s'ajoute une clôture destinée aux propriétaires de chevaux pour entourer leur pré".

Le voltage, très élevé, ne devrait pas blesser les animaux, assure Christophe Laignel : "On envoie quand même 14 000 volts. Sachant que l'animal va sentir ces 14 000 volts, avant le contact. Donc il va s'arrêter, éventuellement faire le tour, mais jamais forcer, sauf cas exceptionnel".

Une clôture non seulement mobile mais aussi connectée

L'un des principaux avantages de cette clôture : son caractère mobile, permis grâce à un appareil enrouleur : "L'intérêt de l'agriculteur, c'est de poser des clôtures mobiles. Pour d'abord préserver son matériel, parce qu'aussi le grand gibier migre, et qu'enfin les parcelles n'accueillent pas toujours les mêmes cultures d'année en année. L'origine du projet vient d'un agriculteur associé qui passait _beaucoup de temps à rembobiner à la main ses clôtures_. Le système permet à l'opérateur de travailler dans de bien meilleures conditions".

Autre spécificité : ce sont des clôtures connectées : "On suit en permanence l'état de nos clôtures. Puisqu'en générale, les problèmes qu'on rencontre ce sont les branches d'arbre qui tombe sur la clôture ou une compagnie de sangliers qui essaye de passer. Donc on a besoin de savoir à quel moment le problème apparait. _L'alerte arrive directement sur le téléphone_, donc le gestionnaire, agriculteur ou fédération de chasseurs peut intervenir immédiatement". Un modèle doit justement être livré prochainement à la fédération des chasseurs du Nord.