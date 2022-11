La Nouvelle éco : une conserverie artisanale vient d'ouvrir au Blanc

Ses produits sont préparés à partir de fruits et légumes de saison.

“J’ai travaillé dans la grande distribution pendant près de vingt ans, ça a été une excellente école. Mais j’ai vu des tonnes de nourriture être jetées, c’en est écœurant ! Aujourd’hui je veux contribuer à la fabrication et à la distribution de produits locaux et sains”, explique Antoine Boquet-Mezzarobba. À 38 ans, il vient de créer une conserverie artisanale, qu’il a appelée la Conserverie des origines, avec le soutien de l’association Indre initiative et de la Chambre des métiers .

“Je travaille à partir de fruits et de légumes de saison issus de l’agriculture raisonnée et avec des producteurs situés dans un rayon de moins de 100 km. Je travaille notamment avec l’ESAT (Établissement et service d'aide par le travail) la Maison Blanche à Douadic”, poursuit-il.

Antoine Boquet-Mezzarobba a notamment élaboré une gamme de soupes. - La Conserverie des origines

Sur commande dans un premier temps

Tartinables, plats cuisinés, soupes, confitures, babas... Son catalogue compte à ce jour 32 références toutes certifiées quant à leur durée de vie par un organisme indépendant. Antoine Boquet-Mezzarobba envoie ce catalogue sur simple demande . Il suffit ensuite de passer commande pour être livré. On peut également trouver ses produits en dépôt à la Cave à vins au Blanc et prochainement à la Maison du fromage à Pouligny Saint-Pierre.

L’arrivée d’un autoclave en début d’année va lui permettre d’augmenter sa production, une étape qu’il attend avant d’ouvrir un site de vente en ligne. “Je suis obligé d’aller un peu plus vite que prévu car le marché réagit bien”, confie-t-il. Il propose également des cours sur les différentes techniques pour faire des conserves et les règles sanitaires à respecter.