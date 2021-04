La nouvelle éco : une coopérative de livraison à vélo en création à Niort

De nouveaux livreurs à vélo vont bientôt faire leur apparition dans le centre-ville de Niort. Une coopérative locale est en train de se monter, initiée par un collectif de dix restaurants niortais*. "Notre collectif est sur une ligne éthique, environnementale, sociale et il était incohérent après d'utiliser des plateformes qui sont dans un ultra-libéralisme et l'exploitation des livreurs", explique Hermann Cadiou, co-gérant du restaurant le Bocal gourmand.

Proposer des conditions de travail décentes

La coopérative a pour objectif d'être responsable socialement. "Proposer des conditions de travail qui soient décentes aux personnes qui travaillent avec nous. On va commencer probablement à travailler avec des auto-entrepreneurs pour palier à la fluctuation de la demande. Mais l'objectif c'est de réussir à créer une plage horaire de travail qui permette de créer des contrats à temps plein ou mi-temps", détaille Jérémie Boyer, l'un des trois associés de la future Scop.

Responsable aussi écologiquement. Cela veut dire des vélos mécanique ou électrique mais pas de scooter au gasoil par exemple.

Démarrage attendu avant la fin du mois d'avril

Pour Hermann Cadiou du Bocal Gourmand, il y a de la place pour ce nouveau service. "On est a peu près sûr qu'aujourd'hui ce nouveau mode de consommation va s'inscrire dans la durée. Même quand on va se déconfiner, ce que j'espère assez rapidement maintenant, il y aura eu des habitudes de prises, se faire livrer de bons repas".

Pour être viable, la coopérative travaille déjà à se diversifier. "On travaille sur des partenariats avec différentes structures qui nous permettraient à terme d'assurer la livraison soit de différents commerces du centre-ville et probablement pour commencer tout ce qui est épicerie fine, caviste. Et pourquoi pas les halles de Niort", précise Jérémie Boyer.

Ces livreurs à vélo ambitionnent de démarrer avant fin avril, d'abord dans un secteur limité au centre-ville de Niort mais avec l'objectif de s'élargir ensuite.

*Le Bocal Gourmand, So Jules, Le Plaisir des sens, La Dolce Vita, Les Planches, L’Eau vive, La Belle Etoile, l’Auberge de la Roussille, Douc’heure du Maroc et la pizzeria Bombino